卓揆曝關稅談判「黃金計畫」讓川普看見 籲媒體勿亂講成5000億

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日召開「台美關稅談判說明記者會」，行政院長卓榮泰親自出面說明，在談判過程中，副總統蕭美琴提出「黃金計畫」，我方將報告製作的閃亮亮，讓美國總統川普容易看到內容。在一次討論中，鄭麗君提出「台灣模式」，除產業自主投資2500億元外，政府提供2500億元信用保證額度。卓揆強調，2500億元是金融機構提供信保，請媒體及外界不要再相加講成是5000億元，會造成後續談判的困難。

台美關稅談判歷經9個月，行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊與美方達成共識，並完成MOU簽署。我方取得兩個最優惠待遇，一是對等關稅15%且不疊加。二是美國未來課徵232條款關稅時，美方承諾給台灣「最優惠待遇」。

卓榮泰在政院記者會回顧整個關稅談判，他指出，今天剛好是賴總統上任滿1年8個月，過去20個月以來，鄭麗君有9個多月時間都在關稅談判，幾乎一半時間是在談判，當然不只是談判，她也為國家和政院做了很多工作。

卓榮泰談及，2024年10月，美國正值總統大選時，當時感覺未來情勢會有變化，我們就成立行政院經濟外交工作小組，到了11月美國大選，我方成立台美經貿專案小組，該小組從那時就開始密集工作。

卓榮泰進一步說，川普總統宣布對等關稅之後，政府隨即提出衝擊報告，該份報告推估不同情境及研析，低推估是10%關稅，高推估，如果沒有台美經貿專案小組，不可能4月就即時向國人做報告，政府已經做了全盤掌握。

卓榮泰提及，去年4月3日之後，總統府和行政院、他和經濟部長龔明鑫進行超過20場的會議，還記得總統府邀請半導體、ICT產業進行了解，並錄製我國因應對等關稅影片，告知國人會做必要因應，政府更提出8800億元產業支持方案，並在後來的特別預算進行追加。

卓榮泰強調，整個談判過程，副總統蕭美琴有提出「黃金計畫」，我們將報告製作的閃亮亮，讓美國總統川普很容易看到內容。有一次討論當中，鄭麗君提出了台灣模式，除產業自主投資，政府也運用信用機制，以金融機構提供信用保證，所以才有2500億元，請外界及媒體不要再寫成5000億元，這會造成後續談判的困難。

卓榮泰也說，鄭麗君率領的談判團隊，過的是台灣空間、美國時間，而且總統親自領軍，第一時間聽取談判後的報告。過去20個月來，鄭麗君有一半時間在談判，她的體力驚人，與我們視訊之後，還要進去談判，談判會前和會後的整理不是常人可以想像，有著超人的體力。

卓榮泰有感而發說，任何談判過程壓力非常大，鄭麗君曾提及45歲是她第一次哭，「這次沒有看到她哭，但我深深看到壓力在她心裡面，好幾次她跟我講話時聲音是微微顫抖，但他仍把這次談判處理得很好」。

另外，卓榮泰也說，關稅談判涉及中英文對照，那都是很艱深的英文，鄭麗君對所有事情非常專注和投入，如果沒有超人的耐性是沒有辦法達到的。而且台灣所擬條文也比其他國家豐富，後續還有經貿工作繼續談判，行政院和總統府都會給予全力支援。

