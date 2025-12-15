卓揆決定不副署《財劃法》？林楚茵建議藍白：覺得不爽可以提倒閣

[FTNN新聞網]吳家豪／台北報導

民進黨立委林楚茵今(12/15)表示，藍白聯手硬闖違憲《財劃法》，一年就要搶走半兆，不光是違反《公債法》，更是掏空國庫透支子孫未來，行政院只能「不副署」，若藍營號稱有60%民意，就解散國會面對新民意，現在不是行政院長卓榮泰的問題，藍白不爽就提倒閣即可。

林楚茵指出，藍白惡修《財劃法》違反舉債上限，支持行政院不副署藍白版《財劃法》真的非常可怕，毫不在乎國家財政，也不考量事權分配，就強逼國家「每年」舉債 「5638 億」給地方。

林楚茵說，若用比例分析，國防特別預算 1.25 兆是分 8 年編列，平均一年不到 2 千億，但藍白聯手硬闖違憲財劃法，「一年」就要搶走半兆，這不光是違反公債法，更是掏空國庫透支子孫未來。

林楚茵表示，當天災來臨時，救命錢哪裡來？藍白負得起這個責任嗎？藍白毀憲亂政無下限，行政院已經無路可走，唯有「不副署」。

林楚茵指出，藍白先無視憲法「立法權不得增加預算」的紅線硬闖財劃法、年改等，再惡意封殺「憲法法庭」，更離譜的是，身為最高民意機關首長的立法院長韓國瑜拒絕院際協調，行政院溝通與救濟的路，全被藍白堵死。

林楚茵說，面對這台國會失速列車，行政院本來就可以採取憲法賦予的自衛手段，畢竟本屆國會史上最亂。

林楚茵表示，藍白如果不爽，那就溫馨提醒，行政立法本應互相制衡，藍白佔國會半數，要倒閣只需3分之1連署即可；這不是卓榮泰肯不肯的問題，是國民黨、民眾黨敢不敢提的問題。

林楚茵說，既然國民黨號稱有 60% 民意，為什麼不敢面對最新民意？說穿了，藍白就是政治流氓，只敢在國會霸凌、癱瘓行政院，卻不敢面對解散國會新民意。

林楚茵表示，自己支持行政院「不副署」，把最終決定權交回人民，絕不讓違憲法案綁架台灣。

