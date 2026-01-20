卓揆澄清「台灣模式」！ 簡舒培批藍白紅當中共「造謠產業鏈」

〔記者何玉華／台北報導〕行政院長卓榮泰今(20)早與副院長鄭麗君等人舉辦「台美關稅談判說明記者會」，卓榮泰特別說明「台灣模式」是2500億美元自主投資加2500億美元信用機制保證，這兩個不同且是分開，希望各界釐清讓談判團隊能夠順利地展開後續行動。民進黨籍台北市議員簡舒培說，執政團隊在第一時間就清楚說明「台灣模式」，卻仍有人跟進中共官媒《今日海峽》照搬內容，同聲共氣「造謠一條龍」傷害台灣，又蠢又壞。

簡舒培在臉書貼文指出，眼看台灣拿到與日、韓、歐盟等國相同的稅率，更是全球首個232最惠國待遇的國家，中國坐不住了，透過中共官媒《今日海峽》發了一篇貼文，宣稱台灣是「5000億美金投資換關稅15%」，還把5000億美金用台北101、台灣高鐵全線來換算。把企業投資2500億美元跟2500億美元信用擔保，直接相加簡化成「投資5000億美元」，若中國的邏輯真這麼簡單無腦，也難怪經濟狀況會每況愈下。

簡舒培說明，企業投資2500億美元是由企業自主決定的投資金額，是企業依照自身需求所規劃的投資計劃，當中也包含部分正在進行的企業投資計劃。而2500億美元信用擔保是政府提供給金融機構2500億美元的信用擔保「額度」，當企業因赴美投資需要融資貸款時，政府作為信用保證人，協助企業取得銀行貸款。依據金融實務運作，是由企業提出計劃、銀行審核評估，政府則僅需準備約1％至3％的「保證準備金」即可，且隨著每年貸款需求滾動調整。

簡舒培表示，中國見不得台灣好，極力要唱衰台灣，刻意扭曲談判成果不讓人感到意外。令人心寒的是，在國內，不只藍白跟中共一個鼻孔出氣吵著「掏空台灣」，還有媒體跟進中國官媒大喇喇跟進「5000億美金投資換關稅15%」，甚至連換算成幾個台北101、重鋪幾次台灣高鐵的算法，都原封不動地照搬。

她說，台美關稅談判的成果，多數財經專家都給予高度正面的看法，當台灣產業要立足台灣、佈局全球、行銷全世界的時刻，唯一不滿的，只有害怕台灣在世界舞台發光發亮的中國；唯一讓人感到噁心的，只有在國內跟中共同聲共氣，致力當中共「造謠產業鏈」一員的藍白紅！

簡舒培在臉書說，中共官媒簡化「台灣模式」的內容，台灣媒體照搬，令人心寒。(資料照，記者何玉華攝)

