卓揆為太子集團特助燦笑交保震怒 黃國昌轟法務部「全力護航」根本雙標

民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（19日）質詢時砲轟，行政部門面對他人批評時堅持不評論個案，但面對院長發言卻全力護航，根本就是「雙標」。（資料照片／李智為攝）

檢調偵辦在柬埔寨進行跨國詐騙的「太子集團控股」涉嫌在台洗錢案，其中曾任特助的劉女以15萬元交保，更在離開時一路燦笑，引發輿論譁然。行政院長卓榮泰上週表示，法院僅以數萬元讓涉案人士交保，對前線執法人員而言是沉重的打擊。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（19日）質詢時砲轟，行政部門面對他人批評時堅持不評論個案，但面對院長發言卻全力護航，根本就是「雙標」。

檢警調日前針對太子集團洗錢案執行搜索並拘提、約談24人，其中曾任太子集團核心特助的劉純妤，北檢諭令15萬交保，她離開時竟一路燦笑，引起社會輿論。卓榮泰上週在立法院備詢時對此表示，第一線檢調人員好不容易發現詐團，並將其首腦或相關人員逮捕，結果法院輕輕幾萬塊錢交保，這不僅是國人觀感不好，對執法人員士氣更是極大打擊。

立法院司法法制委員會今天邀請法務部、內政部警政署等相關單位就「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法之可行性評估」進行專題報告，並備質詢。

黃國昌說，法務部在書面報告中明確寫道：「行政部門對個案不介入、不干涉、不評論。」卓榮泰卻在回應立委質詢時，批評法院裁量過輕，「既然是個案，行政院長怎麼可以怒批？」他質疑卓榮泰根本是雙標。

鄭銘謙上台答詢時表示，對個案原則上保持尊重，不評論法院的核心裁定。黃國昌則怒轟：「你完全搞不清楚狀況！」並要求鄭銘謙明確回答15萬元交保是否為法院決定。

鄭銘謙說明，該案15萬元交保是由檢察官在偵查中裁量處理的，並非法院裁定。黃國昌追問，「法院有做裁定嗎？裁定在哪裡？」他也怒批卓榮泰對不存在的法院裁定發言，就是「罵錯人」。

黃國昌強調，行政部門面對他人批評時堅持不評論個案，但面對院長發言卻全力護航，根本就是「雙標」，他接著引用台北地方院日前發布的澄清新聞稿酸說，「翻成白話文，就是告訴院長，你罵錯人了。」鄭銘謙則重申，法務部尊重檢察官與法院的裁量。



