卓揆痛批在野黨要癱瘓中央政府「拿錯的藥逼吞下」 侯友宜回擊：財源分配必須讓人民幸福有感

財劃法修法爭議未歇，行政院長卓榮泰昨日痛批在野黨把持的國會要癱瘓中央，而且中央政府跟國家本來都沒有生病，是國會在抽血、弱化中央，還要拿錯的藥讓中央吞下去。新北市長侯友宜今（19）日受訪時回擊，財劃法各方有各自主張，中央必須要有誠心誠信來溝通，讓財源分配能讓人民幸福有感，這才是最重要的。

侯友宜說中央必須要有誠心誠信來溝通，讓財源分配能讓人民幸福有感，這才是最重要的。（圖／市府提供）

侯友宜重申，這些都是人民納稅錢，如何透過可討論的機制攜手合作，讓國家建設更迅速，也守住我們國家的安全。而立法院有立法院主張、行政院有行政院的版本，當然地方政府也有自己的聲音。侯友宜坦言，行政院提出的資料並不是很完整，過去反應的一些聲音無法被中央接納，中央不能只在自己立場看事情，還需要完整溝通。

侯友宜認為，相關預算政府已經編列了，就應該按照法令來做事；他呼籲中央，財劃法如果要再修訂，也要考慮到財劃法已經通過、相關預算已經開始執行，希望中央能讓地方趕快落實執行預算，讓地方政府的建設能快點往前走。

