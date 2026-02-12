卓揆發表歲末談話 盼朝野一致對外爭取關稅談判、通過軍購及中央總預算

行政院長卓榮泰。（圖／資料照片，圖源：行政院新聞傳播處）





從2月14日起，就將迎來長達9天的丙午馬年農曆春節連假。行政院長卓榮泰今（12）日於行政院會發表歲末談話時表示，今天是農曆年前最後一次召開行政院會，下週就是國人最重視的春節9天連假，感謝各位首長過去一年在各自工作崗位的辛苦付出，他可以肯定且自信地向國人報告，目前國家正處於最好的發展趨勢與條件。

卓院長指出，去（2025）年一整年在國人共同努力下，締造8.63％經濟成長率，讓全世界再次更重視台灣；昨（11）日股市以3萬3,605點封關，更是史上最高，人均GDP也達到3萬9,477美元。此外，台積公司繼續在國內擴建增廠，也在全球進行布局；世界主要大廠包括輝達、美光也一直加碼投資台灣，這都是前所未有的情況。卓院長期許大家繼續努力，相信今（2026）年人均GDP定能達到4萬美元，明（2027）年最低工資也可望突破新台幣3萬元，這個目標在過去看似不易，但只要我們更加努力，目標就在眼前。

卓揆提到，今天最重要的兩件事情，第一件是由行政院鄭麗君副院長及楊珍妮政務委員領軍的國家談判團隊已抵達美國，要與美方進行最重要的關稅談判最後協議，她們身負國家任務與使命，一定會「爭取最多、談到最好」，並且解決雙方共同問題。卓院長也懇請全體國人同胞在此時給予談判團隊更多信任、溫暖與鼓勵，也要籲請社會各界在談判團隊尚未返國向國人說明之前，能夠減少不必要的揣測。

卓榮泰進一步說明，談判團隊一定是掌握全局、全盤衡量，值此之際，中華民國台灣不能錯失任何一個國際間共同合作與競爭的機會，也請國人相信，自去年4月2日美國川普總統宣布對等關稅迄今，政府已做好萬全準備，並持續加大支持力道，讓產業可能面對的衝擊「大事化小、小事化了」。卓院長請所有國人能夠靜待談判團隊最後談判結果底定，政府一定會向國人與社會充分說明，此時最需要的是國人最高度的支持。

卓院長表示，第二件事則是昨日上午總統、副總統、國防部顧立雄部長、參謀總長梅家樹上將、陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將及空軍司令鄭榮豐上將等人召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，向國人及在野黨提出儘速通過國防採購特別條例的重要性。經過一整天，也看到國會露出希望的曙光，卓院長誠摯希望在野黨不要再阻擋法案，儘速讓國防採購特別條例及115年度中央政府總預算案付委進行合理審查，也唯有國會善盡責任，才是全民之福。

卓揆進一步指出，總統、顧部長昨日在記者會也清楚表示，針對軍人加薪部分，自2017至2025這8年間，各項加給與調薪共調升27次，其中軍公教通案調薪總計達14%，不僅完成23項加給調升，還包括國軍裝備換新、老舊眷舍改建等，而在2025年國軍的加給調升就高達138億元。

卓榮泰指出，有關國軍與警消預算爭議，政府一再表示，依據《憲法》規定，由行政院提出預算、立法院議決預算，立法院沒有任何職權可以侵犯行政院專屬預算權，而近期立法院通過具爭議性的法案，行政院還是會向憲法法庭請求釋憲來解決，一旦憲法法庭裁判合憲，行政院願意在《憲法》的精神下如實編列預算，而且追溯全數預算的編列；如不合憲，也符合行政院編列預算，立法院只能審議預算的原則，讓行政院專屬預算權能夠獲得伸張。

卓院長表示，不論是關稅談判、軍購、中央政府總預算案，都需要朝野一致對外，這是國人共同的期待。希望在年後春暖花開之時，朝野能夠重回到議事桌上，讓國會能夠正常、合理審查相關預算，以及未來談判的結果。卓院長強調，談判的結果會讓台灣經濟更安全；軍購付委審議通過，會讓國家更安全；中央預算的審議通過，會讓社會更安全，期勉行政團隊以此互相鼓勵，讓台灣成為一個更安全的國家。

