卓揆盼年前與藍白溝通總預算 陳清龍：依法編列就可以審

民眾黨新任黨團總召陳清龍。（袁茵攝）

近期「綠白合」議題不斷，綠委王義川日前爆料，接到新任白委致電稱「以後事情好好講」；而民進黨團書記長陳培瑜也喊話，希望未來在程序委員會可看到民眾黨關鍵一票，支持總預算、國防預算付委。但民眾黨團新任總召陳清龍今（4日）強調，只要依法編列軍人待遇、提高警消退休金等預算，就可以來談及審查總預算。

民眾黨立院黨團4日上午召開「人民優先，民生優先」記者會，民眾黨主席黃國昌及8名白委陳清龍、王安祥、邱慧洳、李貞秀、洪毓祥、蔡春綢、陳昭姿、劉書彬與會，並公布新會期將推出的優先法案。

被問到目前「陸配」立委李貞秀仍遭綠委攻擊，未來民眾黨還有跟民進黨合作的可能性嗎？陳清龍回應，從來沒有說要跟民進黨合作，昨天已經講得很清楚，「任何開大門走大路、福國利民的法案，不管民進黨、國民黨，大家一起坐下來為國家合作」。

面對總預算尚未付委，行政院長卓榮泰曾喊話，農曆年前想辦法跟藍白坐下來對話，至今有無收到相關訊息？陳清龍指出，只要行政院趕快把警消、軍人待遇調整的預算編列進去，「我們就可以談、就可以來審查總預算。」

至於陳培瑜也喊話，希望未來在程序委員會能看見民眾黨關鍵一票，支持總預算、院版國防特別條例付委？陳清龍重申，行政院要把民眾黨一貫的要求，也就是警消、軍人的權益，趕快編進去預算裡面，這樣一切就可以談了。

