卓揆確定不副署新修財劃法 藍黨團：別把台南市長不進議會那套搬到國會

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

「再修正版」《財劃法》經立法院三讀，行政院長卓榮泰提出覆議遭立法院否決後，依法總統最遲應在今天公布法律，行政院長卓榮泰今日正式宣佈「不副署」新修法律。國民黨團今(15)上午召開記者會，嚴厲抨擊賴清德總統、卓榮泰，依據《憲法》規定行政院向立法院負責，《憲法》第72條規定「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之」，這是《憲法》義務，難道看不懂中文？還要故意曲解《憲法》？

廣告 廣告

國民黨團今(15)上午召開記者會，嚴厲抨擊賴清德總統、卓榮泰，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼搬到國會。（圖／國民黨團）

國民黨團強烈呼籲賴清德總統，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼搬到國會，請看看韓國前總統尹錫悅的前車之鑑，請回歸《憲法》、尊重民意，不要讓台灣追求的民主，葬送在你的手中。國民黨團也敬告民進黨，要提倒閣，請民進黨自己玩，倒了一個卓榮泰，還有千萬個卓榮泰，在野黨絕對不會陪民進黨玩辦家家酒。

黨團書記長羅智強表示，昨日尹錫悅，今日賴清德，違憲搞獨裁。所謂「賴錫悅」總統，上周五召開所謂「賴皮便當會」，把便當會搞成憲法法庭，把自己變成大法官，找了51位民進黨「無藥醫戰隊」的大法官們，公布所謂「賴錫悅」的「賴二點」，一是叫「菜瓜布院長」不要副署；所謂「菜瓜布院長」，是卓榮泰在賴清德總統眼中，是用完即可丟的行政院長，完全不在乎《憲法》的法理與責任，叫卓榮泰院長不要副署總統公布的法令。

羅智強指出，總統公布的法令，行政院長不副署，這是打臉總統，難道是「賴錫悅」跟卓榮泰有仇？二是不副署後不執行。依據《憲法》規定行政院向立法院負責，《憲法》第72條規定「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之」，這是《憲法》義務，難道「賴錫悅」看不懂中文？「應」的意思是必須做，沒有不公布的選擇權。

另外，按照《中華民國憲法增修條文》第3條規定，行政院長對立法院三讀通過法律案可以提出覆議，覆議否決後「應」接受，同樣沒有選擇「抗議」或「不執行」立法院通過法律的憲政權力。羅智強提醒賴清德總統，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼，搬到國會如法炮製，請看看韓國前總統尹錫悅下場的前車之鑑，若想把自己變成「賴錫悅」，台灣人民是不會接受的！

藍委李彥秀表示，卓榮泰院長自己當自殺炸彈客，破壞台灣好不容易建立起來的憲政價值與尊嚴。民進黨提出不副署的目的，其實有一石二鳥的貓膩，一是讓卓榮泰當自殺炸彈客，逼迫在野黨解散國會、重新改選。二是換掉卓榮泰之後，賴清德總統可以換上更聽話的人當行政院長，繼續毀憲亂政，繼續當個有權無責的大總統。

李彥秀指出，卓榮泰院長8次覆議，8次遭立法院否決，又說要繼續當《憲法》守門人，但看看過去，沒有一位行政院長對立法院三讀通過的法律，覆議遭否決後，乾脆不執行，這種公然違背《憲法》，還說自己是《憲法》守門人，根本是引發憲政風暴的點火人。另外，關於《財劃法》統籌分配款的調整，行政院去年不提出版本，今年財政部長還匆匆忙忙說，公式計算不出來，其實是民進黨打算集錢又集權，只要是對民進選舉不利就不遵守。

藍委葉元之表示，台灣民主憲政走了30年，現在居然要在野黨呼籲行政部門依法行政，在民進黨執政下，依法行政變得相當困難。行政院若能隨便拿個理由說不願依法行政，台灣法治社會豈不全亂了？人民可以找個理由說違憲，拒絕繳稅、繳罰單？卓榮泰院長說自己是「民主憲政守門人」？但卻在破壞憲政。

更多FTNN新聞網報導

「吃定在野黨不敢倒閣」賴政府「不副署、不執行」法律 因藍白怕「解散國會」選舉成本高

卓榮泰宣布不副署新修財劃法 藍委：未來國會通過法律都可能被拒副署、實施

卓榮泰宣示「三不」被批賴皮當皇帝 王鴻薇：背後賴清德權力一把抓

