卓揆祭出不副署喊話堅定護憲…許淑華指藍白毀憲亂政「院長承擔很多」：蔣萬安還稱違法亂紀帶風向！

近期是否執行藍白硬闖的財劃法，社會風波不斷，行政院長卓榮泰昨宣布採取法定權利「不副署」應對，絕不用錯誤法律去編列明年度中央預算，並直言若藍白為此倒閣，將堅定成為護憲鬥士；台北市長蔣萬安卻批其違法違憲。對此，民進黨台北市議員許淑華今（16日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，卓院長在藍白毀憲亂政以來真的承擔很多責任和外界批評，蔣萬安甚麼都賴給中央，連行政院長的憲法權利都稱是違法亂紀，根本在亂帶風向。

提到近期將辦雙城論壇、蔣萬安又稱要反台獨，許淑華批評，他從來沒有甚麼中心思想，一直都是照稿唸，鎖定好目標和論述，待在設定好的框架內。她說，反正蔣萬安的幕僚幫他整理好要怎麼回應議題，他只要照著走就好。



許淑華說，蔣萬安甚麼都賴給中央、賴給清德，敢說賴清德總統獨裁，那他去訪問上海參加雙城論壇的時候敢說請中國國家主席習近平不要獨裁嗎？



對於卓榮泰昨表態願意成為護憲鬥士，許淑華表示，從一開始藍白不斷毀憲亂政，到後來大罷免結束後更變本加厲，卓院長真的承擔了很多責任、扛下外界批評，讓人很佩服。



許淑華也說，網軍現在不斷於Threads或其他社群製造大量批評、影響輿論，連蔣萬安都在亂帶風向，昨天受訪說卓院長是在違法亂紀，但事實上副署權就是依法行使行政院長的權利，卻說是行政院違法。



許淑華指出，如果立法院不審總預算，危害的是全國人民的權益，包括兒童學費補助、老人長照補助都會斷炊，藍營的想法肯定會賴給卓榮泰，因此現在府院黨都有在做這方面的因應，準備向國人說明清楚現況。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

