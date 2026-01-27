卓揆稱台灣101 挨嗆「台北車站要變台灣車站？」

行政院長卓榮泰稱呼台北101為台灣101，此話讓台北市長蔣萬安開酸「那我是台灣市的市長嗎？」（圖／東森新聞）





行政院長卓榮泰稱呼台北101為台灣101，此話讓台北市長蔣萬安開酸，那我是台灣市的市長嗎？為何近期拚連任機率高的蔣萬安，在這個議題上，不選擇沉默，外界解讀，蔣萬安是否嘗試切斷綠營2026將操作台灣為選戰論述的空間，同時也為其他縣市的選情拆彈。

台北市長蔣萬安：「所以我是台灣市的市長嗎。」

霍諾德登頂101之後，卓揆一句為登上台灣101頂端喝采，讓蔣萬安逮到機會，要戳痛卓揆痛點，如今蔣幕僚看準，難道羅馬競技場會變義大利競技場，東京鐵塔要變日本鐵塔的風向，試圖不讓綠營有操作以台灣為主題的敘事空間。

台北市長蔣萬安：「只要是能讓世界看到台灣、看到台北、看到中華民國，我們都會全力促成一起努力。」

民調一直高的蔣市長，此刻不沉默低調，見送分題殺下去，格局拉大更加深中華民國的選戰旋律，事實上蔣萬安的魅力早外溢到其他縣市，2026這一仗，蔣萬安不單只是守住台北。新北市議員（國）江怡臻：「蔣萬安的人氣相當的旺，因此非常多的新北市民也希望能夠就近在新北市就可以領取到蔣萬安市長的春聯，索取的情況也非常非常的踴躍。」

台北市議員（國）詹為元：【江怡臻議員來搶我的工作，蔣萬安市長這一次，他的母雞效益不只是在台北市而已，甚至外擴到新北市，甚至其他縣市。」

蔣萬安的春聯人氣非常搶手，旺到雙北搶來搶去還不夠，一路往中南部發下去，不只高雄黨部百張春聯被秒殺，台南市黨部更是狂印4萬張蔣萬安春聯，分別放在議員服務處與黨部，讓民眾索取，同一時間同一地點，蔣萬安勁敵悄悄出現。

國民黨台南市長參選人謝龍介：「馬上幸福，韓國瑜院長跟謝龍介，那這兩張春聯現在詢問度都很高，那我們就看看各議員服務處，統計下來，到底誰的春聯，比較搶手。」

印刷廠進行裁切與分裝，不只蔣萬安春聯還有立法院長韓國瑜春聯，雙方互比人氣，就彷彿在爭誰是最強母雞，見微知著先從2026發酵，奠定基石或許就直攻2028。

