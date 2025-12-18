卓揆稱總預算卡關影響TPASS、疫苗接種 藍黨團轟：詐騙集團

國民黨立法院黨團今日抨擊行政院軍人加薪預算、提高警消海巡退撫金預算不編，還大砍地方補助款，「做賊喊抓賊，跟本是詐騙集團！」（圖：國民黨立院黨團臉書）

明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，行政院長卓榮泰表示，包括TPASS定期票、縣市河川治水、疫苗接種、校舍整建等都會受影響。國民黨立法院黨團今（18）日指出，行政院軍人加薪預算、提高警消海巡退撫金預算不編，還大砍地方補助款，「做賊喊抓賊，跟本是詐騙集團！」如果行政院把預算書改好送過來，馬上可以審查，請行政院不要再用謊言恐嚇對待人民。

書記長羅智強表示，在大惡罷初期，農曆年期間，民進黨側翼網軍鋪天蓋地造謠「羅智強刪除長照預算」，甚至攻擊本人的父母親，但事實上在野黨在審查衛福部預算時，不但只刪除0.009%，比起上年度預算，還大增300億元，社會及家庭署的長照預算一毛未刪。衛福部長也自證，長照預算根本沒刪，而且比上個年度更多。羅智強指出，不負責的民進黨政府除了造謠，什麼都不會做，現在還要再繼續「造謠2.0」。

首席副書記長林沛祥表示，民進黨政府又再繼續以「恐嚇代替治理」、用「謊言代替包裝」； TPASS通行月票要停了、各類補助補貼沒了、長照要倒、護照印不出來，彷彿在野黨不是在審預算，是在拆國家。狼年年都來，但羊卻從來沒被吃掉。

許宇甄表示，立法院就是講求法治與規則的「銀行」，卓榮泰就是那位撒潑耍賴的「超級大奧客」； 115年度預算有很多荒謬的地方，但卓榮泰院長死性不改，還在騙全國人民，比孫悟空大鬧天宮還鬧。況且，115年度總預算最荒謬的部分包括：立法院三讀通過、總統公告的「軍人加薪」預算、提高警消海巡弟兄的退撫金，行政院一毛不編。

許宇甄指出，只要行政院今天把預算書修改好重新送來，把該給軍警消的錢編進去，把該給地方的錢補回來，立法院會立即將預算付委審查，預算會卡關，完全是因為卓榮泰堅持違法不編預算、不守憲政規矩。