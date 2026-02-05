卓揆稱輝達案是中央地方合作 游淑慧點頭喊「這是少數」

輝達總部落腳北士科，台北市政府預計農曆年前與輝達完成設定地上權簽約。圖為T17、T18基地。（本報資料照片）

輝達總部「星艦3.0」落腳北士科，台北市政府預計農曆年前與輝達完成設定地上權簽約。行政院長卓榮泰日前對此表示，輝達留台北，是中央地方合作的成功案例。國民黨台北市議員游淑慧昨（5日）對此表示，「這是少數，中央不來扯後腿、不卡關，讓台北市往前拚的成功案例。」

輝達總部基地都市計畫變更案已通過審查，估計最快6月開工。外界期待何時可完成簽約，台北市副市長李四川4日表示，假設與輝達議價過程順利，市府一定會在農曆過年、也就是本月14日前跟輝達簽約，專案地上權年限原則上是50年，可再延長20年。

然而輝達落腳北士科，將於農曆年前簽約一事，卓榮泰4日表示，輝達留台北，是中央地方徹底合作的成功案例。對此，游淑慧昨在臉書發文表示，有時候把事情做成就是這麼簡單，只要不為一己之私來亂卡，其實台灣很多事情都不必內耗。她並用Hashtag寫下，「放手與尊重就是一種合作。」

另外，游淑慧也談到，「一萬元行政院發」也是行政院與立法院徹底合作的成功案例，同時她也希望財劃法中央也能用這樣的態度，支持地方。

