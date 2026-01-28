卓揆稱「台灣101」引熱議 侯友宜：台北101讓世界看見台灣

「台北101」或「台灣101」的名稱引發討論，新北市長侯友宜表示，「台北101讓世界看見台灣」。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕美國攀岩好手艾力克斯．霍諾德日前徒手攀爬攻頂台北101大樓，獲得國際關注，行政院長卓榮泰在臉書發文恭賀，將台北101稱為「台灣101」，引發討論，台北市長蔣萬安回應，「所以我是台灣市的市長嗎？」對此，新北市長侯友宜今天表示，多年來大家都叫得很習慣，「台北101讓世界看見台灣」。

侯友宜今天在市政會議後，媒體詢問對於「台北101」或是「台灣101」名稱的看法。

侯友宜說，這麼多年我們都叫習慣了，「台北101讓世界看見台灣」，對新北來說，今年淡江大橋即將通車，也讓大家看到新北，但是我們還是會說「讓世界看到台灣」。

