卓揆稱「台灣101」掀議 王世堅舉例：很少人會說「法國凱旋門」
美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日完成徒手攀登台北101挑戰後，行政院長卓榮泰於社群媒體發文道賀時，文中使用「台灣101」稱呼，掀起部分網友討論。對此，民進黨立委王世堅今（26）日表示，若有人喜歡此稱呼「那亦可啊，法律沒有禁止」。不過王世堅也以「凱旋門」作比喻表示，「台北101就跟法國的巴黎凱旋門一樣」，多數人會說「巴黎凱旋門」，很少人會說「法國凱旋門」。
卓榮泰在貼文中寫道，「為霍諾德徒手攀登，成功登上『台灣101』頂端喝彩」，並表示相信國人都全程屏息，一起看見「力、美、勇敢及壯闊」。他也感謝促成這項壯舉的每個人，表示世界再一次看見台灣，並以「世界+台灣＝突破極限」作結。
王世堅表示，一旦大家對名稱的稱呼已經很熟悉、也都接受，「那就約定成俗嘛，那就台北101」。他說，若有人認為「台灣101」帶有意識形態，那就照最多人稱呼的方式來稱呼；但若有人自己喜歡稱「台灣101」也可以，「法律並沒有禁止」。他也以「巴黎凱旋門」作比喻，台北101就像巴黎凱旋門一樣，「很少人會去說法國凱旋門」。
台視新聞／綜合報導 責任編輯／周瑾逸
