卓揆稱「台灣101」 李慧芝：台灣地標大家有共識、不用多解釋

針對卓揆「台灣101」稱呼，李慧芝今回應。（翻攝自行政院開麥啦-2 YT）

美國極限攀岩家霍諾德上週日徒手攀登台北101成功，震撼國際，行政院長卓榮泰隨後發文祝賀，並以「台灣101」稱呼，引發外界關注，對此，行政院發言人李慧芝今（29日）表示，101是台灣的地標，相信社會已有共識，無須多作解釋。

霍諾德於25日挑戰在無繩索、無任何裝備的情況下，徒手攀登台北101並順利在1小時31分攻頂，壯舉震撼國際社會，卓榮泰隨後在社群發文祝賀，但貼文中以「台灣101」稱呼台北101，也引起外界討論與關注。

廣告 廣告

針對相關用語，今日在行政院會後記者會上，有媒體詢問卓榮泰使用「台灣101」的考量，以及是否曾向行政院團隊說明，對此，李慧芝則回應，「101是台灣的地標，相信大家都是有共識，這部分也不用多做解釋」。





更多《鏡新聞》報導

卓揆、蕭美琴稱「台灣101」引討論 鍾佳濱舉桃機比喻：不用介意

總預算案延宕152天、軍購條例被封殺63天 賴清德籲朝野速付委

詹江村喊「我親中我驕傲」遭網暴 嘆不懂反稱：世界潮流都親中