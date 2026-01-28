政治中心／綜合報導

極限運動好手霍諾德（Alex Honnold）上週日（25日）僅以91分鐘時間成功徒手攀登台灣101，寫下台灣歷史壯舉，全球串流龍頭Netflix全程直播吸引全球關注討論。對此，行政院長卓榮泰在臉書發文分享喜訊時，稱「台灣101」遭大批網友砲轟，還遭台北市長蔣萬安酸「我是台灣市的市長嗎？」，前總統兼時任台北市長陳水扁也表達自己的看法，他認為叫「台灣101」或是「台北101」都沒有錯，他提到台灣駐美代表處叫「台北經濟文化代表處」開酸蔣萬安「會自稱台北國的總統嗎？」。

卓榮泰（右）叫「台灣101」，蔣萬安（左）回應「我是台灣市的市長嗎？」。（圖／民視新聞、行政院提供）

陳水扁在臉書發文表達對於該叫「台灣101」還是「台北101」的看法，他認為「卓、蔣都對沒說錯」，陳水扁以前任台北市長身分表示，台北市政府與中央政府、台北市議會，不分中央地方，沒有藍綠黨派，共同催生的同一棟大樓，「『台灣的台北101』簡稱『台灣101』，又哪裡錯了？卓院長也沒有說要改名」，他舉例台灣駐美代表處叫「台北經濟文化代表處」（TECRO ），難道蔣萬安也要戲稱他是「台北國的總統」嗎？陳水扁認為在沒有中央政府大力支持，以及前交通部長蔡兆陽「跑道不改，航道改」的政策配合，台北101根本無法順利落成。





卓揆稱「台灣101」沒有錯！陳水扁開酸蔣萬安：不會自稱台北國總統吧

陳水扁認為霍諾德攀登101成功吸引國際社會的關注，也讓大家再度看到101的宏偉以及台灣的美。（圖／Netflix提供）





陳水扁認為霍諾德攀登101成功吸引國際社會的關注，也讓大家再度看到101的宏偉以及台灣的美，這些都要歸功於最懂行銷也最具危機處理能力的賈永婕董事長，早在2024年12月23日她在立法院答覆郭國文委員建議改名的質詢，事後於臉書表示，她認同101是台灣國家的重要資產，不只是台北市的101，是Taiwan全民的101，陳水扁認為賈永婕在質詢台上針對這樣突襲的政治議題很錯愕，因此脫口而出，辭不達意表示認同名稱Taiwan 101；他強調，台北101已經是世界知名的 IP，是台灣人的共同記憶，名稱無更名必要，呼籲各界應學習賈永婕的行銷思維，而非深陷口水戰。

