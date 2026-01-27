卓揆稱「台灣101」 蔣反酸：我是台灣市市長嗎？

霍諾德成功登頂台北101，卓揆發文慶賀是台灣101，引發熱議，蔣萬安（圖）回嗆，「那我是台灣市市長嗎？」（圖／東森新聞）





霍諾德成功登頂台北101，卓揆發文慶賀是「台灣101」，引發熱議，蔣萬安回嗆，「那我是台灣市市長嗎？」語氣非常酸。聚焦2026選戰，綠營內部有人拱101董座賈永婕出戰首都，結果被本人拒絕，現在這壓力又回到了行政院副院長鄭麗君身上。

台北市長蔣萬安：「所以我是台灣市的市長嗎？」

台北市長蔣萬安真的超級嗆，嗆的人是誰？就是行政院長卓榮泰，在美國攀岩家霍諾德完成攀登101後，卓揆發文說為他成功登上台灣101頂端喝采，台北101變成台灣101，以後難道也要稱呼賈永婕是台灣101董座？

臉書只說101的賈永婕，還原跟蔣市府交手過程，他說原本擔心周日天氣不好，如果延到周一攀爬勢必會被罵，於是她打給了市長蔣萬安，獲得了大力的支持。

台北市長蔣萬安：「賈永婕董事長確實很用心也很積極，希望說如果周日沒有辦法順利舉行，那延到周一可不可以，我說沒有問題，所以我馬上聯絡，包括警察局、消防局。」

天氣說變就變，但是地面做好萬全準備。台北市長蔣萬安：「對於整體交通人潮車流，等相關的管制，還有包括現場消防局，對於安全的維護。」

蔣萬安強調，各局處能做的應變都不能等。台北市長蔣萬安：「只要是能讓世界看到台灣，看到台北看到中華民國，我們都會全力促成一起努力。」

賈永婕與蔣萬安的這通電話是否也打斷綠營的計畫，霍諾德爬101成功後，賈永婕立刻被拱選北市，不過本人立刻拒絕，八字沒一撇。

記者vs.台北市長蔣萬安：「賈永婕選台北市您覺得呢。」

記者vs.行政院副院長鄭麗君：「副院長怎麼看，賈永婕是台北市長好人選嗎。」

就算沒有賈永婕，還有自認關稅談判很成功的行政院副院長鄭麗君，與蔣萬安對戰看來八字已有半撇，但如果最終對戰的還是扶龍王王世堅，那麼台北市就會瞬間成為話題，只不過到時緊張的，就不曉得是蔣萬安還是新潮流全體。

