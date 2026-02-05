卓揆稱「輝達落腳台北是中央地方合作成功案例」 蔣萬安感謝中央協助

台北市長蔣萬安今(5日)出席台北國際動漫節前受訪表示，兩岸之間的觀光、交流都是好事，大家都應該做出有「智慧的決定」，為人民謀求福祉。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕輝達(NVIDIA)進駐北士科T17、T18步入最後階段，昨(4日)北市府召開區段徵收市地重劃委員會，權利金已拍板定案，地上權年限採「50加20」年。行政院長卓榮泰昨晚也表示，中央與台北市合作將輝達留在台北。對此，台北市長蔣萬安表示，感謝中央協助。

蔣萬安今出席台北國際動漫節前，面對媒體再度關心，輝達進駐北士科，是否有機會看到黃仁勳親自簽約？蔣表示，現在就在進行最後的程序，昨天就在召開包括區段徵收、市地重劃的審議會，接下來就會進行估價的審議，議價之後訂約，預計在農曆年前可完成簽約。

媒體也追問，行政院長卓榮泰表示，輝達(NVIDIA)落腳台灣，中央與台北市合作將輝達留在台北，這是中央地方徹底合作的成功案例。對此，蔣萬安表示，台北市府全力爭取輝達設立第一個海外總部，感謝輝達落腳台北，也選擇在北士科，過程中也謝謝中央的協助。

