卓揆第8度 政院今提財劃法覆議

台中市長盧秀燕表示，政院版《財劃法》草案沒提供試算公式，誰拿最多，只有行政院長卓榮泰知道。（陳淑娥攝）

立法院14日三讀修正通過《財劃法》部分條文，行政院認為有窒礙難行之處，預計27日院會討論並通過覆議案，這將是卓內閣任內第8度提出覆議案。國民黨立委林德福反批政院當初不提版本，在野修法三讀後才匆忙拿出自己版本，現在提覆議都是在政治操作。

立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，藍白聯手14日再度三讀通過修正《財劃法》，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。而政院認為窒礙難行，提出院版《財劃法》修正案送入立院，卻因未提出完整試算資料，遭卡在立院程序委員會。

賴清德總統26日呼籲，若按照在野兩次修法版本，中央勢必要舉債5000多億元，會違反《公債法》，且中央未來救災也會出現困難，盼不分朝野，都能基於國家整體利益，重新坐下來好好談《財劃法》。

政院人士指出，14日三讀修正《財劃法》，違反憲法第70條與第147條，無法達到全國經濟平衡發展及調劑各地方政府財政盈虛之目的，同時侵害憲法上專屬於行政院的提出預算、形成施政計劃的權力，違反公共債務法15％的舉債上限，行政院將提出覆議。

民眾黨團副總召張啓楷表示，現在院版《財劃法》是說謊加倒退嚕的版本，聲稱給地方經費更多，但只是把一般性與計畫型補助款實質刪減，將原本應由中央補助地方的教育、社福、基礎建設等經費扣在手中。

北市財政局表示，政院應盡速公開院版的試算數字，才能進入有意義的討論；新北市新聞局長李利貞指出，盼政院多與國會和地方溝通，讓每分錢花在刀口上；桃園市政府表示，希望政院傾聽地方聲音，造福全國縣市；台中市副市長黃國榮今將列席院會，他尊重該案回歸兩院彼此溝通及決議，但希望政院考量市府的意見。

台南市政府強調，國民黨版在未經充分溝通下匆促通過，恐造成嚴重區域失衡，支持政院覆議；高市府說，支持政院盡速覆議，也盼政院版能併案審查。

此外，行政院會今也將討論通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。