卓揆籲速排審政院版財劃法 國民黨團：藍白版上路再討論

卓榮泰呼籲，「我是拜託立法院，將這部有共識的院版《財政收支劃分法》，儘快的排審，而且要迅速的處理，才能阻止一切不法的行為會繼續的擴大發生。」

20日才拜會立法院長韓國瑜，就行政院版《財劃法》修正草案交換意見，卓榮泰21日赴立院施政報告，再度向朝野立委喊話要趕快排審，不過民眾黨團批評，政院版本聲稱預計挹注地方經費將達1.2兆，創下新高，但卻違法偷挖掉地方補助款。

立法院民眾黨團總召黃國昌表示，「台灣民眾黨立法院黨團的立場很清楚，行政院院版送來立法院的時候，我們會退回，我們的要求是行政院依法編列預算。」

立法院國民黨團書記長羅智強則回應，「你要來去踐踏立法院新版《財劃法》，行政院版本，我們就先等新版《財劃法》的法律安定之後，我們再來思考、再來討論。」

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，「在總金額增加的情況之下，各22個地方政府應該得到的，都會比新版的更多，不只是讓六都可以保持，也讓其他的非六都可以得到更多的資源挹注。」

政院版雖然強調，中央對地方的補助包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計不低於2025年，但由於沒有公布各縣市完整試算資料，還是引發北市府等部分藍營執政縣市質疑。

台北市副市長李四川認為，「呼籲財政部的莊部長，其實可以傾聽他們的意見，怎麼樣修，讓大家大概在不滿意之下還是可以接受。」

藍白黨團21日在立法院會，也要力拚通過《財劃法》第16條之1修正草案，改正原先公式分母有誤的部分、保障離島縣市財政自主性，以及縮小跟本島各縣市的財務差距。

