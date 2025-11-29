卓揆肯定青年無限創意 勉技能立國振興產業

記者吳典叡／臺北報導

行政院長卓榮泰今（30）日出席「2025亞洲技能競賽」閉幕典禮時表示，此次競賽是我國繼1993年主辦國際技能競賽後，睽違32年，再度舉辦國際級技能競賽盛會，具有三大特色，一是歷屆參賽選手最多，計320名；二是參與國最多，來自30個國家；三是競賽職類最多，高達44項職類。因此，感謝亞洲技能競賽組織予以我國主辦的機會，這也證明臺灣培訓技能人才的成果，獲得國際肯定。

卓揆表示，在3天賽程中，各國青年好手以專業實力與無限創意，實踐「技能在手，未來看我」的真正意涵，展現技能可為大眾帶來溫暖、幸福與進步的生活。其中，營建與工程技術的選手們，在砌磚、木工、冷凍工程、電氣裝配等專業領域，充分展現建築安全、韌性城市的能力；餐飲、美容、美髮、花藝設計的選手們，則在各細節中為人們打造更舒適的生活。

廣告 廣告

卓揆強調，「以技能立國、以技能振興產業」是臺灣產業永續發展的關鍵，政府也深知技能價值不僅存在於科技產業。亞洲是全球產業與人才合作的新核心，臺灣願意與亞洲技能競賽組織及各國夥伴們攜手合作，深化「亞洲技能夥伴網絡」，持續共同推動「國際技能建構中心」合作計畫，分享培訓經驗、跨國師資，並落實技能標準的接軌與合作。透過跨國連結，共同培養人才，塑造亞洲的技術未來，讓亞洲在全球產業中，展現更強的技術與質量、創新與動能。

卓揆出席亞洲技能競賽閉幕，肯定各國青年選手展現專業實力與無限創意，實踐「技能在手，未來看我」精神。（行政院提供）

卓揆感謝亞洲技能競賽組織予以我國主辦的機會，這也證明臺灣培訓技能人才的成果，獲得國際肯定。（行政院提供）