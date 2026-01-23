卓揆與汽車產業座談 傾聽各方意見及需求

記者郭曉蓓／綜合報導

行政院長卓榮泰今（23）日前往經濟部南臺灣創新園區與汽車產業展開座談時表示，臺美關稅談判已取得階段性成果，行政團隊開始啟動與產業的座談，希望傾聽各方意見及需求，後續如有任何需要政府加強力道改善之處，政府都會與產業攜手，協助產業轉型升級，共同適應世界關貿新秩序。

卓揆指出，臺美雙方目前已簽署「臺美投資合作備忘錄（MOU）」，後續仍有「臺美對等貿易協定（ART）」尚待簽訂，因此談判尚未結束，團隊仍需努力。總統賴清德已指示行政團隊必須全面展開與百工百業的座談，深入了解業者在經營或競爭中可能面臨的問題，賴總統和他也走訪各地聽取產業界對第一階段MOU簽署後及未來相關工作的意見。

卓揆坦言臺美談判過程是一條漫長道路，行政院早在2024年10月美國大選期間，即觀察出大選後美方在經貿政策上可能會有所變革，因而成立「經濟外交工作小組」，希望透過外交協助方式，拓展各種經濟通路與國際合作，並於同年11月成立「臺美經貿工作小組」，針對美方可能加徵 10%、20%、30% 關稅之情境，分別進行低、中、高推估，並衡酌可能對各行各業產生之衝擊，以及政府相對應支持產業的力道。因此，當美國川普總統於臺灣時間2025年4月3日清晨宣布對臺加徵32%對等關稅後，行政院率全球之先，在48小時內便對外宣布880億元的產業支持方案，復經各方意見調整後，將預算規模增至930億元，並以「移緩濟急」方式，提前展開各項作業。

卓揆強調，立法院通過930億元的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案》，政府「當用則用」，倘若支持力道、涵蓋項目及年限仍不足，後續都可以再增加或延長，希望與國內產業一同面對時代的變革。

卓揆現場也展示中央製作的「臺美關稅產業支持方案」摺頁，內含經濟部、財政部、勞動部、農業部等各項支持措施，期讓國內廠商能夠瞭解政府各項支持措施，包括金融支持、各項貸款協助、協助企業推動產業升級、開拓多元市場、降低行政成本、加強就業穩定與勞工照顧等。

卓揆表示，歷經將近10個月的對美談判，臺灣成功爭取到對等關稅15%不疊加原MFN稅率，同時也取得未來232半導體及衍生品相關可能關稅的最惠國待遇；另也以「臺灣模式」與美國進行供應鏈合作，其中，除由臺灣企業直接自主投資2,500億美元外，政府亦建立專案信用保證機制，支持金融機構提供上限2,500億美元的融資額度，盼與美國政府合作建立產業聚落，而政府會在「臺灣模式」的有利基礎上，繼續與美方就相關貿易協定的簽署進行各種必要的爭取。

卓揆強調，美國希望全世界能夠開放市場，但我方談判團隊將持續秉持維護「國家利益、產業利益、國人健康及糧食安全」等四大原則，進行對國家最有利的協商。

此外，卓揆表示，我國汽車零組件在15%關稅架構下，仍具有一定競爭力，但長期而言，汽車產業正處於從「燃油」轉向電動化、智慧化的變革，因此必須進行智慧升級，結合更多夥伴，透過「以大帶小」方式，帶動整體供應鏈升級，而政府也必須從中積極協助業者快速推動升級轉型，以利持續取得領先地位。

隨後，卓揆與現場汽車產業代表進行意見交流，充分傾聽各方寶貴建議，並於結論時表示，上週行政院召開「臺美關稅談判說明記者會」時，經濟部已向國人充分說明汽車零組件、自行車、工具機、機械、塑膠、手工具、水五金及紡織等產業可能受到的衝擊影響，並與主要貿易競爭國，包括日本、韓國、中國及越南等進行比較分析。整體而言，我國產業仍具相當競爭力，除具備產品品質優勢外，也擁有高效率勞動力，這些都是臺灣產業不可或缺的重要條件。

行政院長卓榮今日出席經濟部南臺灣創新園區與汽車產業座談，傾聽產業界需求。（行政院提供）