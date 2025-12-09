卓揆與部會首長赴商總座談 產業界65項提案創新高

齊聚超過80個行業相關代表與行政院長卓榮泰及各部會首長面對面座談，工商界當面提出缺工、數位轉型以及政府權責協調等問題，卓榮泰手拿「台美關稅產業支持方案」小冊子，強調政府會作為產業後盾，盼讓業界安心。

行政院長卓榮泰回應，「那希望這個產業支持的方案能夠在盡速關稅談判落定之後，我們大家可以安心，但是即使現在還沒有落定，我們也開始有移緩濟急的方式。」

商總指出，今（2025）年共有65項提案，創下歷年新高，其中多達9案與缺工問題有關，包括廢棄物清除、觀光旅館、果菜批發等多個行業都反映人力吃緊的困境。理事長許舒博表示，不樂見朝野對立影響產業政策推動，願做溝通橋樑。

全國商業總會理事長許舒博表示，「我們8大工商團體願意做中間的橋樑，只要合規合理的，我們願意扮演一定的角色，我們所有的理事長一起來拜會各個黨團，來要求他們做出正確的判斷。」

商總表示，除了缺工問題外，權責單位不明確也是個問題，部分業者運到特定營商困難卻找不到權責單位，商總呼籲行政院出面協調、尋求解方。而整場座談經過1個多小時的討論，許舒博原定中午12時會後接受媒體聯訪，但截至12時15分會議尚未結束。