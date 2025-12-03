卓揆表揚模範公務人員 盼推動更多福國利民政策

記者郭曉蓓／臺北報導

「114年行政院模範公務人員」得獎名單出爐，包括國防部法律事務司簡任視察蔡文峰等36人獲獎。行政院長卓榮泰今（3）日出席頒獎典禮時表示，每一位公務人員都是「模範」，而獲獎的公務人員更是模範中的「典範」，未來應投入更多福國利民工作；政府也將秉持「國人由公務員服務，公務員由政府照顧」的原則，持續照顧所有公務員，以提供國人最佳服務。

今年獲選的36位行政院模範公務人員，傑出表現遍及創新經濟、健康促進、世代照顧、永續發展、社會韌性、地方基礎建設等各個領域，並將AI科技導入公共服務，用創新科技為人民打造更便利、更舒適的生活，展現卓越的行政績效。

其中，蔡文峰創建國軍公職律師制度，由於國軍事務經緯萬端，常涉及國內外各類法律規定，有賴心思縝密的法律專業人員投入，俾利迅速釐清法律爭議以處理急迫案件。蔡文峰自民國110年推動具律師資格的軍職人員兼任律師制度，報經行政院召開多次研商會議，於113年12月經行政院核定國防部設置軍文併用的公職律師，114年5月成立國軍公職律師辦公室，負責重大法務工作，其卓越貢獻獲得行政院模範公務人員肯定。

卓揆提到，「國人由公務員服務，公務員由政府照顧」，政府必須將公務員照顧好，才能期待及要求公務員提供國人最佳服務。因此，多年來政府持續提升軍公教人員各項薪資與福利待遇，並在兼顧國家財政健全考量下，循序漸進且面面俱到地推動相關措施，而非跳躍式冒進，造成國家財政失衡及世代不正義。

卓揆說，在公教人員調薪方面，民國111、113及114年合計調薪幅度達11.4%；在國軍薪資方面，今年政府已增加171億元預算，用以國軍志願役各項勤務加給；醫事人員專業加給調增7.5%至11.5%；外勤警消人員超勤加班費提高至19,000元；消防、海巡、空中勤務、移民及航空測量機關專業人員危險職務加給提升15%；同時也提高工程人員、資安人員與公職獸醫師等人員待遇。

卓揆進一步指出，行政院已增訂公務人員「身心調適假」，當公務人員在生理或心理上有調適需求時即可使用，同時他也要求主管對於同仁使用此假別應予以肯定與鼓勵，以提升工作效率並保障同仁健康。此外，在生育補助部分，若社會保險生育給付不足10萬元，政府將予以補足每胎至10萬元，以及育嬰留停得以「日」為單位提出申請等；在健檢補助方面，增訂40歲以上的中央機關、機構高風險職務人員，每年得補助一次4,500元；同時，也調整提升中央四級機關及地方機關職務列等，各項措施皆充分展現政府對軍公教同仁的照顧。

卓揆重申，政府將持續秉持「國人由公務員服務，公務員由政府照顧」的原則，一步一步向前行，期盼中央與地方全體公務同仁，都能一心一意為國家與人民服務。他也勉勵所有公務同仁，除了「忠於國家、義於人民」，更要「感恩家人」，若沒有家人的支持，將無法全心全意投入工作。