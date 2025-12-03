卓揆表揚行政院模範公務員 教部技職司長等36人獲選

行政院院長卓榮泰(中)頒獎給教育部技職司司長楊玉惠(右三)，教育部次長朱俊彰(左三)出席祝賀。

行政院院長卓榮泰(左五)頒發行政院模範公務員。

行政院今天(3日)舉辦114年行政院模範公務人員頒獎典禮，今年共有36人獲選，其中教育部技職司司長楊玉惠規劃私校退場條例，妥善安置退場學校教職員生等多項優秀作為，獲得模範公務員的肯定；而行政院院長卓榮泰出席頒獎時，肯定公務員都是模範，得獎人則是「模範中的典範」，希望大家將服務國人當成重要志業。

行政院院長卓榮泰表示，很高興看見得獎同仁中，已經將AI科技導入公共服務領域，與政府明年將推動的AI新十大建設，希望建立一個「全民智慧生活網」，讓國人能夠在每個地方、處處都享有AI服務的目標一致。

廣告 廣告

卓榮泰院長說，得獎公務員是「模範中的典範」，而他強調，國人由公務員服務，公務員由政府照顧，政府必須將公務員照顧好，才能要求大家服務好國人，這幾年，軍公教人員的調薪合計已達到11.4%，醫事人員專業加給、警消海巡等危險加給都有調高，另外生育補助、身心調適假等設計，都是希望照顧公務員的健康，他也期勉公務員，要忠於國家、義於人民、感恩家人，感謝家人支持，讓大家能全心投入公務。

教育部技術及職業教育司司長楊玉惠獲得行政院模範公務員的肯定，她表示，能以自己的專業與團隊力量，讓學生在技職校院培養扎實的技術與學科能力，畢業後能成為業界的得力助手，幫助產業發展，是在工作崗位上，最大的成就。

公職生涯34年，楊玉惠司長回憶最大的挑戰是民國92年在高教司服務，協助推動5年500億計畫，當時政黨輪替，教育部要重新說服立法院支持新政策，相當不易，壓力非常大；另外，規劃私立高中以上學校退場機制，是過去未曾有過的經驗，因此從無到有的摸索與討論，最後能修法通過，並順利幫助退場學校學生學業不中斷，老師也能獲得一些基本的補償金，讓受影響的人降到最低，她感到欣慰。

楊玉惠司長感謝教育部長官及技職司的團隊，遇到問題一起解決，在平穩的狀況下順利推動業務；同時也感謝評審，給她公職生涯最大肯定。