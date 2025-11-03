卓揆表揚24搜救有功人員 宣示導入AI強化智慧搜救

行政院三日表揚二十四名搜救英雄，院長卓榮泰親自頒獎並宣示導入ＡＩ強化智慧搜救。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟／台北報導

行政院國家搜救指揮中心三日上午，在新北市新店區舉辦「搜救有功人員表揚暨AI智慧搜救派遣系統中程計畫成果記者會」。行政院長卓榮泰親自頒獎表揚二十四名公私部門搜救有功人員，肯定其無私奉獻，並宣示政府將導入AI技術強化搜救效能的決心。內政部長劉世芳與消防署長蕭煥章等官員也共同出席，見證我國搜救體系邁向智慧化的重要里程碑。

此次共計二十四名搜救有功人員接受表揚，其中包括二十位公部門搜救人員及四位民間人士，以表彰他們在山域救援、海上搜救及重大災害搶救任務中的傑出表現。行政院長卓榮泰在致詞時，首先代表政府向所有搜救英雄致上最高敬意，並憶及日前赴花蓮馬太鞍溪堰塞湖勘災時，親見十八名工作人員徒步登上壩頂進行勘查，其專業付出讓後續防治工作得以做出正確判斷，對此表達由衷感謝。

廣告 廣告

卓榮泰指出，每當災難發生，搜救人員總是「逆向而行」，深入最危險的境地，他們不畏艱險，穿越泥濘崎嶇的山路或洶湧的波濤，將保護人民生命視為首要職責，這份熱情與勇氣令人感佩。他特別提及內政部長劉世芳身著消防署制服出席，象徵政府與所有第一線人員站在一起，並承諾政府必將成為搜救人員最堅強的後盾，在裝備更新上「不夠好要做得更好，不夠多要做得更多，不夠快要加快腳步來做」。

會中同時展示了「AI智慧搜救派遣系統中程計畫」的階段性成果，首次公開以人工智慧技術強化的派遣決策能力。該系統整合「AI決策輔助」與「複雜地形無人機結合AI影像辨識」等創新技術，目標是打造一個跨機關共用的智慧搜救平台。此平台能即時掌握海、空搜救資源動態，提升派遣效率，甚至能預測高風險區域，使救援行動更精準、更迅速。

卓榮泰強調，台灣已是AI製造大國，發展無人載具與機器人已列為明年中央政府總預算「AI新十大建設」的重點項目之一。他期許未來能有更先進的機器人進入災難現場輔助救援，並持續強化更安全、更具支援性、更全面及更智慧化的搜救體系。

劉世芳也表示，台灣已建立整合科技、跨機關合作及公私協力的先進救災體系，期盼透過科技整合，讓我國的救災能力成為亞洲乃至世界的典範，讓台灣成為更安全、更有韌性的寶島。