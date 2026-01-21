卓揆要求電視辯論總預算案 國民黨團：賴清德更應比照「雙英」大辯論

行政院長卓榮泰。行政院提供



記者周志豪／台北報導

今年度中央政府總預算案至今未審，行政院長卓榮泰要求「電視辯論」，國民黨立院黨團書記長羅智強晚間回應，「正面迎戰、直球對決、民意裁判」，堅信真理越辯越明，辯論是檢驗政府起點，非口舌之爭，而是全國民意總體檢。

國民黨團更具體要求舉辦3場正式電視公開辯論，並提升為「三長對三長」的全面對決：第一場黨團總召傅崐萁對決卓榮泰；黨團書記長羅智強對決行政院副院長鄭麗君；第三場副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵。

羅智強呼籲，卓榮泰說到做到，切勿閃躲，朝野應在最短時間內敲定辯論時間與地點，請總統兼民進黨主席賴清德直球對決、面對民意、不要閃躲。國民黨團深信，民意終將站在「顧民意、護法治、爭公義」的一方。

羅智強表示，本次辯論將針對預算編列「合法性、合理性、正當性」，以及行政院應落實立院三讀通過法案的「憲政義務」，向全民說清楚，國民黨團將揭露行政院如何公然違法，以捍衛我國的財政紀律及法治精神。

但國民黨團質疑，當前重大朝野憲政僵局，最該把自己施政作為向人民完整報告的，應是當今賴清德，若民進黨政府真心要化解當前朝野僵局，也必須針對當前的憲政爭議，也來場直球對決，世紀辯論。

羅智強呼籲，賴清德比照當年雙英辯論（前總統馬英九、民進黨前主席蔡英文）來場黨對黨政策、理念、路線的大辯論，這才是對人民負責任具體的表現，也才是身為總統兼黨主席該有的承擔。

