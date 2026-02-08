卓揆視察宜蘭鐵路高架化 預計春節前拍板

2026年2月8日行政院長卓榮泰視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」辦理情形

行政院長卓榮泰今天(8日)前往宜蘭視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，卓院長表示，從羅東站到宜蘭站雖只有短短11分鐘，但需要11年才能完成高架化，完成工程後可以消除陸橋、平交道等，減少延誤與事故發生，並把都市整合在一起。行政院會在農曆春節前做出最終決定，期盼交通部在確保品質下縮短工期。

行政院長卓榮泰表示，從羅東站到宜蘭站僅11分鐘車程，但鐵路高架化工程預計需時11年。全長15公里、總經費約501億元，強調不能僅以每公里造價衡量，若只看成本，東部將難推動重大建設，因此更應重視都市縫合、空間利用與區域發展效益。高架化也可提升運輸效能，解決平交道問題，未來四座路橋與九處平交道整合後，可降低安全風險。

卓榮泰院長指出，宜蘭至羅東高架化已通過國發會審議，正由行政院進行最後討論，評估交通與醫療安全、運輸量能、環境永續及中央地方財政分擔。經費將依全國一致標準分攤，若地方財力不足，也將研議補助方式。工程關鍵不在是否推動，而是完成協商後儘速核定啟動。

在區域發展上，「北北基宜」被定位為首都圈黃金廊帶，未來宜蘭將發展智慧農業、科技產業並串聯東部觀光，成為重要交通樞紐。行政院同時推動台62線瑞濱至頭城可行性評估、優化外澳濱海遊憩系統及陽明交大擴建工程，提前布局產業與觀光。

卓榮泰院長表示，平交道立體化可減少延誤與事故風險，並強化鐵公路整合。行政院已聽取簡報並實地了解，也感謝宜蘭縣政府與交通部的投入。預計過年前做出最終決定，並期盼交通部在確保品質下縮短工期，逐步打通首都圈交通動脈。未來政府將持續傾聽地方、尊重專業並審慎評估財務，促進區域整合發展，落實「均衡臺灣」目標。