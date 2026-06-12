南部中心／林俊明、劉尹淳 台南市報導

台灣的蘭花產業全世界聞名，行政院長卓榮泰，12日特別到台南，視察後壁花卉創新園區研究發展中心，立委陳亭妃全程陪同。卓榮泰大讚台灣蘭花，是連結世界的橋樑，未來會加速推動園區的"擴區公共建設"，引進一站式服務，讓台灣蘭花持續在國際綻放。

卓揆視察後壁花卉園區 陳亭妃感謝中央支持產業發展

利用奈米噴染技術，為蘭花染上台灣國旗，這些特色蘭花，全都出自台南後壁花卉創新園區。（圖／民視新聞）

園區擺滿五彩繽紛的蘭花，還有利用奈米噴染技術，為蘭花染上台灣國旗，這些特色蘭花，全都出自台南後壁花卉創新園區。行政院長卓榮泰，12號南下視察，大讚園區推動花卉產業升級的成果。行政院長卓榮泰表示，把AI導入農業，我們應當要把智慧農業引到會場去，讓國際來看晶片的國際大廠看，原來臺灣除了晶片之外，還有這麼漂亮的蘭花，晶片輸出，蘭花也輸出。

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卓揆視察後壁花卉園區 陳亭妃感謝中央支持產業發展

農業部強調，花卉中心將引進一站式服務，透過花卉產業升級、地方產業鏈結等，串聯整個產業鏈，讓台灣花卉持續在世界綻放。（圖／民視新聞）

台灣花卉外銷總額高達65億元，其中蘭花就佔了外銷花卉的九成，行政院今年初也核定園區"擴區公共建設計畫"，勢必能加速推動園區的產業升級，立委陳亭妃也特別出席陪同視察，感謝中央對地方產業發展的大力支持。民進黨立委陳亭妃表示，我們希望自己有自己的預算，因為有自己的預算，才能談到我們要做什麼，謝謝我們的賴清德總統，跟我們的卓院長，跟陳駿季部長，就在去年九月，我們就正式有第四級，花創中心就在我們的，後壁蘭花園區。行政院長卓榮泰表示，在這段時間，農業部做了很多很多的努力，我們希望在關稅的談判，未定的衝擊之下，能夠給業界更大的安心跟穩定。農業部強調，花卉中心將引進一站式服務，透過花卉產業升級、地方產業鏈結等，串聯整個產業鏈，讓台灣花卉成為連結世界的橋樑，持續在世界綻放。

原文出處：卓揆視察後壁花卉園區 陳亭妃感謝中央支持產業發展

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