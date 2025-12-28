卓揆視察果菜市場改建 帶「新年禮物」支持補助

政治中心／綜合報導

行政院長卓榮泰週日現身台北市第一果菜批發市場，視察改建工程，現場台北市副市長李四川當場詢問能否帶來新年禮物給予補助，院長馬上答應，但當立委吳沛憶再喊盼拍賣系統網路作業一併研議，卓榮泰一陣遲疑，因為明年預算還沒過就怕答應了無法允諾，好在今年度經費還可以支應，也指示農業部盡快處理。

行政院長卓榮泰：「大而美的一個批發市場，大家努力把它做好。」

走訪台北市第一果菜批發市場，行政院長卓榮泰年底前關注改建工程，第一期工程明年五月完工，預計中秋搬遷，陪同視察的副市長李四川當場問院長，盼盡快發包能不能幫幫忙。

行政院長卓榮泰年底前，關注台北市第一果菜批發市場改建工程。（圖／民視新聞）台北市副市長李四川：「冷鏈系統跟拍賣的這個系統，因為到現在為止，在這個核定的計畫，還沒有接受核定，那今天也希望院長，能夠帶來我們新年的禮物，給我們這個補助。」

行政院長卓榮泰：「我們透過預算的方式，能夠把它盡速來核定下來，那這個部分也要請農業部，未來在補助的過程當中，配著這個工程的進度，適時的完成全數的補助。」

第一果菜批發市場投入冷鏈、維持品質，北農又是重要消費力批發市場，院長一口答應，一旁長期關注改建計畫的立委吳沛憶再加碼，拍賣系統一起研議。

台北市第一果菜批發市場第一期工程明年五月完工，預計中秋搬遷。（圖／民視新聞）立委（民）吳沛憶：「帶來了這個大禮物，但是我們還有準備，另外一個聖誕襪，我們這個拍賣系統，現在還是手工作業，我們的拍賣系統都要導入現代的，然後網路作業，所以我們今天是不是也可以，來討論研議這個項目。」

行政院長卓榮泰 vs. 農業部長陳駿季：「因為明年的預算我還沒有通過，所以答應明年的事情，我都不大敢，今年的經費的部分，我們還是有一些經費，是可以去做一些支應的，年底之前我們會儘快的核定相關的這些經費，難怪陳部長一直要我禮拜天來，最後兩三天、我等你，你自己處理就好了，這個不用送到院裡面來，關於明年的中央政府總預算，我還是要請市政府多多協助，那明年我們就不用，等到最後一個禮拜天，再來解決你的問題。」

好在今年經費還有辦法支應，卓榮泰現場指示農業部處理，市場改建中央地方團結一心，反觀國會總預算卡關，只怕再延宕傷的也是人民福祉。

