卓揆視察臺中國際機場 盼全面符合國際水準

記者郭曉蓓／臺北報導

關心臺中國際機場未來發展規劃，行政院長卓榮泰今（3）日前往當地視察時表示，行政院大力支持交通部所提各項機場改善計畫，目前桃園國際機場第三航廈北廊廳已啟用，交通部也正著手進行高雄國際機場新航廈工程計畫，期盼未來臺中國際機場整體規劃完成後，能讓臺灣在北、中、南部都擁有符合國際水準的中型或大型規模機場，提供往來旅客更便捷服務。

卓揆指出，近期有機場旅客及民意代表反映臺中國際機場從行李領取到出關的等候時間過長，因此今日特別前來瞭解旅客出關情形。他肯定交通部長陳世凱在第一時間充分掌握狀況，並向他清楚說明問題發生原因。

卓揆指出，為因應臺中國際機場未來發展所需，交通部民航局已提出「臺中國際機場2045年整體規劃」，這是一項長期計畫，民航局以每5年一次為原則，辦理整體規劃修訂作業，但不論是5年或20年，對國人來說都是漫長的等待。因此，他要求民航局針對臺中國際機場服務品質及量能，提出短期改善策略；也因航廈空間有限，請民航局妥適安排出關旅客領取行李的動線，維持現場秩序，並派員協助現場說明，讓所有旅客都能快快樂樂出門和回家。

卓揆抵達現場後，首先聽取交通部民航局長何淑萍說明「臺中國際機場未來發展規劃」。目前臺中國際機場飛航4條國內航線、14條國際定期航線，於COVID-19疫後總客運量穩定攀升，去年達到251萬人次，較疫情（108年）前同期回復96%總客運量，其中國際線171萬人次，已超過疫情前169萬人次，預期今年整體運量將完全回復甚至超越疫情前水準；同時民航局已於去年啟動「臺中國際機場2045年整體規劃」，積極規劃第三航廈及航機維修區。

隨後，卓揆逐一視察臺中國際機場各區域運作現況，包括國際線報到大廳、國際線出境安檢及證照查驗、國際線內候機室、國際線入境廊道，最後前往國際線入境行李轉盤區域，了解檢疫分流作業情形。

行政院長卓榮泰前往臺中國際機場，視察各區域運作現況。(圖由行政院提供)

