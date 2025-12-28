卓揆視察臺北果菜批發市場 盼冷鏈物流確保品質

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰今（28）日視察臺北市第一果菜批發市場，實地瞭解改建工程進度及產銷體系運作。卓揆表示，臺北市第一果菜批發市場的運作模式、規模及產銷價格會進一步影響到全國各地，因此中央與地方攜手合作，讓首善之都大臺北地區農產供銷與運輸市場更加完善，打造此處成為最好、最完善的示範地點，不僅保障農漁民辛苦工作的成果，也照顧從業人員的權益。

卓揆抵達後，首先聽取農業部農糧署說明「臺北市第一果菜批發市場改建情形及經費需求」簡報，並於致詞結束後，實地參觀低溫卸貨區，以及視察農一期改建工程進度。卓揆也特別感謝所有在農產運銷崗位上同仁的辛勞，從民國63年果菜批發市場啟用至今，即使是假日仍持續投入工作，努力維持產銷平衡及價格合理。

卓揆指出，由於臺灣位處亞熱帶地區，農產品低溫保存及運送體系非常重要，否則無法將產品安全送到每個人餐桌上或進一步外銷。有鑑於此，行政院於2021年核定「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」，4年累計投入119億元經費，並建立中央與地方相當好的合作模式及互信關係，在推動全國農糧、漁業及畜禽的冷鏈體系上更取得實質進展，至今已建置2座旗艦物流中心、8座區域冷鏈物流中心、升級19處批發市場、改善5處檢疫處理場，同時也輔導超過650處農民團體及農企業。

卓揆進一步說，在第一期計畫成果基礎上，行政院於2025年接續核定「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」第二期計畫（114-117年），4年再投入58億元預算，目的是在產地輔導農民團體及果菜批發市場建立蔬果冷藏設備、低溫卸貨拍賣區，並提高冷鏈交易量、增加蔬果儲架壽命，讓從產地來的蔬果能夠存放於低溫設備中，保持最佳品質、鮮度及價值。

卓揆表示，為減少碳排放，農業部自2022年起輔導業者使用新式摺疊籃包裝到貨，取代既有紙箱，降低一次性使用廢棄物，而今年已較去年同期成長43.7%，截至上月更已累計419萬餘次使用量，且搭配堆高機、拖板車及棧板，讓批發市場更快邁入自動化時代，這個是革命性的改變，感謝農業部的推動及業者的配合。

卓揆強調，果菜批發市場是民生經濟和農業發展的重要樞紐，行政院會全力支持「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」第二期計畫，全面導入冷鏈系統及增加冷鏈設備，完善現代化果菜批發市場的新式經營模式及功能，這也是政府對全國農漁民最大承諾。他並責成農業部配合未來相關工程進度，適時提供補助，如需跨部會協調，也請行政院張惇涵秘書長督導及協調整合，期盼中央與地方合力建設這座充滿生機的、全國最重要的農產供銷運輸中心，共同回應全民期待。

卓揆視察臺北果菜批發市場。（行政院提供）

