卓揆視察苗栗醫院 盼中央地方合作落實健康台灣

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣9日電）行政院長卓榮泰今天視察衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓擴建工程規劃情形時說，中央政府提升預算並全額支應，希望設備先進、量夠，中央與地方合作落實「健康台灣」政策。

大樓為地上7層、地下2層建築，總樓地板面積約4720坪，完工後希望補足苗栗地區急重症醫療硬體量能，回應高齡化及公共醫療需求。

苗栗縣長鍾東錦說，大樓完工後，苗栗鄉親不必舟車勞頓到很遠的地方就醫，卓榮泰視察代表重視苗栗醫療資源，展現中央執政不分顏色與黨派，哪裡有需要就往哪裡走。

卓榮泰表示，肯定鍾東錦帶領的苗栗縣政府團隊配合，及苗栗醫院院長徐國芳企圖心，在全國護理人力短缺情況下，苗栗醫院護理人力不減反增，代表衛福部推動的護理人力擴增計畫具體落實。

工程部分，卓榮泰說，大樓與放射治療中心過去多次流標，政府將經費（從原本新台幣15億元）提升到21億餘元，由中央支應，希望透過中央與地方合作，落實「健康台灣」與「均衡台灣」理念。

至於地方期待大樓停車空間、床位與設備增加等，卓榮泰表示，行政院會依「桃竹苗大矽谷計畫」需求滾動式檢討，希望大樓蓋好後，設備要先進、量要夠，趕上時代潮流。

他說，中央投資苗栗醫療共超過58億元，還包含新建後龍鎮、通霄鎮與卓蘭鎮衛生所，及建置泰安、獅潭等地遠距醫療，期許大樓預計2029年營運後，能率苗栗醫院朝醫學中心服務品質邁進。

此外，卓榮泰接受媒體聯訪時被及中央是否補助國民中、小學營養午餐時說，地方自治事項，「我們希望地方做得好。」（編輯：李明宗）1150109