卓揆視察蘇澳災情 提3原則解水患
記者郭曉蓓／綜合報導
受「鳳凰」颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳鎮連日降下豪雨，導致多處積淹水。行政院長卓榮泰昨日前往視察蘇澳溪分洪工程，並關心市區民宅淹水及下水道排水改善情形，強調中央與地方會全力解決水患問題，以「救助快速、復建到位、韌性強化」3原則，協助受災民眾盡速恢復正常生活。
力推蘇澳溪分洪工程專案
卓揆表示，蘇澳溪分洪工程專案計畫於民國112年3月獲行政院核定補助，當時預算規模約54億元；經工程細部規劃及評估擴大辦理用地徵收後，翌年12月修正調整經費預算至75.68億元。今年9月，內政部已核准土地徵收，但直至今年12月才完成用地取得；因此，政委陳金德特別提醒行政院及相關單位在此3個月期間，必須就地方需求加快速度。
針對蘇澳溪分洪工程新增21億元預算，卓揆指出，明年度中央政府總預算已納入「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，4年預計投入1千億元，並逐年編列經費，行政院會盡速核定相關計畫，也請施工單位如期如質完成。
從速、從快 全面協助
隨後，卓揆前往蘇澳鎮中山路了解民宅淹水及下水道排水改善，針對後續污泥去除及機具調度等問題，請經濟部次長賴建信統合協調，適時邀集環境部參與，並由中央災害應變中心協助統籌各部會資源，調度大型機具支援地方，同時透過公私協力，協調民間廠商一同支援；下水道排水改善部分，請國土管理署與地方政府合作，保持下水道排水正常順暢。至於部分住家、商家、攤商及農民所受淹水損害，則請經濟部及農業部等相關部會秉持「從速、從快」原則全面給予協助；對於地方復原重建所需，也會全數到位。
隨後，卓揆轉往宜蘭三星鄉視察青蔥災損，並前往五結鄉視察冬山河防潮閘門工程辦理情形。卓揆表示，針對農損，農業部已著手查訪，盼盡速給予農民快速到位的協助。面對天災，政府除了注重整體排水治理，更重視提升國人防災意識，將從資金、技術等各方面挹注，強化我國防災韌性。
卓揆昨日視察宜蘭蘇澳民宅淹水及下水道排水改善情形，強調中央與地方會全力解決水患問題。（行政院提供）
