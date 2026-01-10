卓揆視察行程傳出選戰煙硝味 劉建國、張嘉郡為「這件事」交鋒

劉建國、張嘉郡兩人在媒體鼓吹下合影。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕下屆雲林縣長目前有國民黨立委張嘉郡、民進黨立委劉建國將爭百里侯之位，今(10)日兩人陪同行政院長卓榮泰到元長鄉視察時，張向卓揆喊話老農年金修正盼政院加碼提高，劉建國、卓揆則反喊話，立院加速審查總預算及支持院版財劃法，讓這場視察傳出煙硝味。

卓榮泰到元長視察運動館規劃進度，劉建國、張嘉郡、雲林副縣長謝淑亞、雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆、元長鄉長李明明陪同。劉建國先抵達現場後，與地方民眾寒暄，張嘉郡則是幾分鐘後抵達，與民眾握手打招呼，兩人更是面對面握手致意。

媒體見狀後更是鼓吹兩人合影，由於張今天生日，她更主動向劉建國說「你趕快祝我生日快樂」，劉也馬上回應祝福，合影當下張喊出「我們都是為了地方，不分中央地方一定要好好爭取」。隨後兩人陪同卓揆視察並聽取簡報。

張嘉郡先致詞提到，希望這筆運動館建設經費可趕快到地方來，更藉機向院長報告，這會期審老農年金，而目前老農年金為8110元，目前行政院提出版本是預計將提高至1萬出頭，不過雲林近半數都是農民，因此希望提高到1萬2，希望院長再加碼，讓老農們過的有尊嚴。

劉建國致詞則表示，老農年金提高首要就是增加財源，第二就是中央總預算要過，也懇請大家支持院版財劃法，因現行通過的財劃法，對貧瘠鄉鎮來說，不僅沒增加財源，反更劇烈貧瘠。希望大家不分黨派把現行版跟院版財劃法對比，就知道差異多大，因為張委員提及，身為執政黨委員必須有所回應，我們都是雲林人，希望每個地方可以有更多支持。

卓榮泰最後致詞則談到，今年中央釋出4165億的統籌分配稅款給各縣市，依照院版財劃法，從今年之後、到明年開始分配方式會更加合理，針對更需要照顧年齡層，以及農、林、漁、牧等特性提高權重與指數，希望立院好好比較現行與院版差異，若可行能夠儘早通過政院版本，讓地方政府提早重新計算明年統籌分配稅款、一般性補助，以及計畫性補助，也希望能夠儘速通過中央總預算。

張嘉郡會後表示，院長很有誠意提出了非常詳細的說明，會邀請院長到黨團溝通，希望能夠找出兩個版本中間，最適合地方、最適合台灣的優點一起落實。

劉建國、張嘉郡相互握手致意。(記者李文德攝)

張嘉郡(前左2)與劉建國(前右2)陪同卓榮泰(左3)到元長視察。(記者李文德攝)

