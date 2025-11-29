卓揆視察馬太鞍溪堤防搶修

一一四年十一月十日鳳凰颱風後瞬間土砂下移，溢流口處河床抬升五~七公尺，導致三○○公尺長度堤防，低於淤積後河床高而溢流釀災。

卓院長昨（二十九）日在經濟部常務次長賴建信及立委鄭添財陪同下，視察馬太鞍溪左岸河川堤防搶修搶險情形，水利署長林元鵬針對河川堤防搶修搶險工程做一簡報。事件發生後水利署即動員人力機具搶修，持續浚挖河道深度，並將浚挖土方作為臨時土堤（高度五~十公尺），目前臨時土堤六○○公尺，九河分署均已於十一月十八日完成，並持續往下游加高土堤銜接萬榮堤防堤頭(十一/三十完成)，確保左岸沿線無防洪缺口；同步後續強化堤腳堆置混凝土塊（十一/二十五完成）及堤前210kg/cm2混凝土坡面工（預計十二/六完成）共三道保護，強化保護能力。

九河分署中長期應變措施：一、後續利用已完成之臨時土堤新建堤防一八○○公尺，往上游延伸於適當位置銜接山壁，堤後採混凝土坡面，堤前設置石籠工及混凝土塊，並於堤後規劃填土培厚區，以利提升整體防洪強度，預計一一五年六月底前完成。二、持續加強河道疏濬，朝目標一一四年底完成疏濬三○○萬立方公尺，一一五年汛期前完成疏濬六○○萬立方公尺，一一五年底前完成累計疏濬一○○○萬立方公尺。

九河分署建議：一、馬太鞍便橋上游淤積平均三.六七公尺、下游○.七八公尺，建議農業部於上方設置系列攔砂壩攔截土砂且定時清淤，應可有效攔阻泥砂一次性巨量下移、穩定河川流路及河防安全。二、鑑於便橋阻水、阻砂嚴重，建議鋼便橋落墩應考慮最少阻水工法，且完工後完全拆除，以順暢水流減少淤積。三、馬太鞍溪堰塞湖非一次性災害：量體尚有二.一億方，明利村至出海口距離約四十一km，出峽谷後坡度平緩，大部分泥砂將全面落淤河道，預估十~二十年才能穩定，是不可避免的高風險複合型天然災害型態。四、河道上升是不可避免的趨勢：未來河道治理將因應河道抬升之調適作法，各部會將共同合作。上游：長期監測堰塞湖、建置攔砂壩等固砂穩坡設施。中下游：將加強疏濬及超級堤防具可彈性加高功能、增加第二道防護區域，並強化預警與疏散撤離機制。五、橋樑：型式、高度應考量河道淤積之調適作法。六、土地取得需地方、各部會協助：為加速花蓮溪流域水利建造物工程及疏濬土方暫置區用地取得，請花蓮縣政府及各部會協助盤點可提供之土地，並簡化行政程序。