卓揆視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」 促進區域整體發展

記者吳典叡／綜合報導

行政院長卓榮泰今（8）日視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」時表示，本計畫綜合規劃目前已由國家發展委員會審議通過，函報行政院，進入最後討論階段，預定下週農曆過年前，將做出最終決定，期盼計畫順利核定、工程儘快推動，促進都市縫合與整體發展。

卓揆今日赴宜蘭視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」辦理情形。卓揆指出，宜蘭至羅東鐵路高架化計畫全長約15.85公里，總經費預估501.54億元，車程時間雖僅11分鐘，但政府用11年進行鐵路高架化評估，評估項目應整體考量公共安全、環境永續、運輸效能，以及高架化之後所帶來都市縫合與都市發展的效益，加上縣民可利用的空間等因素。

廣告 廣告

卓揆表示，此路段鐵路高架化完成後，將拆除4座陸橋、消除9處平交道，促進都市空間與發展，這是本工程最重要的價值之一；此外，也改善交通安全、提升運輸效能及民眾就醫便利性，以及促進環境永續。

卓揆進一步表示，宜蘭同時被劃定為政府推動「六大區域產業及生活圈」中的「首都圈黃金廊帶」與「東部慢活城鄉」，未來不僅是智慧農業、高科技產業及觀光發展的重鎮，更是北部、東部的交通轉運樞紐，極具發展潛力。因此，除了鐵路高架化之外，行政院已核定「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城可行性評估」，並推動「優化宜蘭及大里外澳濱海遊憩系統」及「陽明交通大學附設醫院蘭陽院區」擴建計畫，全面提升宜蘭交通、觀光與醫療照護的發展。

卓揆強調，行政院預定於下週農曆過年前做出最終決定，讓縣政府能清楚向縣民說明，也讓交通部能接續進行後續規劃，並在確保工程品質的前提下，縮短施工期程，打通北北基宜「首都圈黃金廊帶」交通動脈，讓區域中所有產業能整合性發展，落實總統賴清德「均衡臺灣」治國理念。

卓揆赴宜蘭視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」辦理情形。（行政院提供）

卓揆表示，本計畫綜合規劃目前已由國發會審議通過，函報行政院，預定下週農曆過年前，將做出最終決定。（行政院提供）