卓揆視導桃機 要求邊境嚴格檢疫
記者郭曉蓓／臺北報導
行政院長卓榮泰昨日前往桃園國際機場視察北登機廊廳工程概況及非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，12月起，與第二航廈連通的第三航廈北登機廊廳，將開放出入境旅客使用，旅客於第二航廈進行進、出關手續，因此整體安全防疫工作務必維持現有一致標準。卓揆針對未來檢疫提出四大要求，並請邊境查驗同仁務必採取「零信任」、「零容忍」檢疫標準，嚴格執行查驗工作，澈底防護國家安全。
第三航廈北登機廊廳 12月啟用
卓揆首先視察桃園機場北登機廊廳工程概況。第三航廈建設分為3階段，北登機廊廳預計今年底前啟用，主體航廈與南登機廊廳預計2027年底前陸續完工及營運測試，「桃園機場走過將近50年，在第二航廈啟用後，終於要再有新航廈」。而視察的北登機廊廳工程，設計強調開放與機能兼備的候機空間，出境旅客自報到至登機過程中毋須轉換樓層，簡化搭機流程。未來啟用後，將增加8個靠橋停機位，其中2個可容納1架大型廣體客機或2架窄體客機同時停靠，使機坪調度更具彈性，有效提升航班運作效率；另在盥洗空間方面，也配有無障礙廁所，滿足不同旅客需求。
防堵非洲豬瘟 提檢疫四大要求
卓揆隨後前往桃園機場第一航廈視察非洲豬瘟邊境檢疫措施，針對未來檢疫提出四大要求，包括：第一，X光機檢驗設備務必運作正常；第二，加強補充所有查驗人力至充足；第三，讓檢疫犬安全上場檢疫；第四，務必讓所有違規物件無處可藏。
卓揆說明，明年度中央政府總預算已將「擴大內需」中的「加強觀光」納入重要施政目標，政府會積極推動觀光產業，未來人流及物流往來勢必更加頻繁，因此針對來自非洲豬瘟高風險地區入境旅客行李、郵包及快遞，X光機檢驗比例務必維持100%，同時人工開箱查驗比例應提高至少20%。他請邊境查驗同仁務必採取「零信任」、「零容忍」態度，嚴格執行查驗工作，澈底防護國家安全，並呼籲所有國人及外國入境旅客禁止攜帶任何肉品、植物種子等違規物品入境，切勿因個人疏忽，耗費龐大社會成本。
鑑於7日凌晨0時起已恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易，當天全臺肉品市場拍賣價每公斤約103元，較預期穩定，卓揆也希望繼續維持豬肉供應穩定及豬價平穩，以保障豬農及消費者權益。
行政院長卓榮泰視察桃園機場北登機廊廳工程概況表示，12月起，第三航廈北登機廊廳將開放出入境旅客使用。（行政院提供）
行政院長卓榮泰視察「非洲豬瘟邊境檢疫措施」，請邊境查驗同仁務必採取「零信任」、「零容忍」檢疫標準，嚴格執行查驗。（行政院提供）
