卓揆親自主持離岸風場航行空間VTS中心啟用

卓院長與貴賓們啟動儀式。航港局局長葉協隆（左一）、行政院中部聯合服務中心執行長陳錦倫（左二）、行政院災防辦主任王怡文（左三）、行政院發言人李慧芝（左四）、交通部長陳世凱（左五）、行政院長卓榮泰（中）、全國船聯會理事長蔡豐明（右二）、臺灣港務公司董事長周永暉（右一）。（圖：交通部航港局提供）

為因應國家綠能政策推動及離岸風電產業快速發展，交通部航港局於臺中港完成「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（Vessel Traffic Service, VTS）」建置，並於本（一）月三日上午正式啟用，行政院長卓榮泰在交通部長陳世凱、行政院發言人李慧芝、中部聯合服務中心執行長陳錦倫、臺中市副市長黃國榮、海委會副主委張忠龍、海保署署長陸筱筠、經濟部能源署署長李君禮、臺灣港務公司董事長周永暉、交通部航政司司長韓振華、航港局局長葉協隆陪同下，親臨致詞並視察新離岸風場VTS中心，中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長蔡豐明及航運業、風電業等多家業者高階主管都到場觀禮，共同見證我國在能源轉型、智慧治理與守護航安的重要成果。

卓榮泰院長於致詞時指出，離岸風場綠能開發是我國推動二○五○淨零排放的重要施政方向，航運產業則擔負著臺灣超過九十％國際貿易貨物運輸，同樣是臺灣經濟發展的重要命脈。因此不管是能源發展還是航運產業，國家都要共同守護，去年行政院對國人宣布推動的「AI新十大建設」，正是希望百工百業都能透過智慧應用，加速各大產業與AI科技共榮發展，交通部離岸風場VTS中心正式啟用，以科技領航來守護航安，不僅完全符合行政院推動數位治理與智慧國家的政策方向與決心，也能讓風電業者、航運業者更加安心、放心，能全心投入產業發展，無後顧之憂。卓院長表示，將持續與地方政府合作，推動各項既定政策，並督促各部會導入AI等創新科技應用深化到各項公共服務，強化國家整體安全韌性，確保人民生命財產安全，穩健推動國家能源永續發展。

交通部長陳世凱指出，我國為全球第五大風電發展國家，除持續推動國家整體綠能政策，船舶航行安全也應強化管理，才能兼顧綠能與航運的永續發展。因此交通部本於全國海運主管機關職責，全面盤點我國海運與港埠未來發展，督導航港局，以前瞻角度超前部署，秉持「善用創新科技、智慧守護航安」核心理念，打造全新離岸風場航行空間交通服務中心，全面升級船舶交通服務系統。

陳部長表示，新的船舶交通服務（VTS）系統是以「監控範圍更全面」、「強化系統韌性」及「加強公私協作」三大面向進行優化升級，不僅將航行空間監控範圍從六百七十三平方公里大幅擴增到四千平方公里，為原監控面積的六倍，監控海域由彰化往北延伸至新北，並透過雙主機、雙網路及不斷電系統確保監控服務不中斷，而公私協作也是新VTS系統的創舉，航港局透過與風場AIS及雷達介接，有效消弭監控盲區，由公私部門共同守護風場及船舶航行安全。讓國家在發展離岸風電同時，船舶仍可安全有序航行，這不僅是交通部配合能源政策推動風場海域航安管理的重要成果，更是展現臺灣推動綠能政策的決心。

離岸風場新VTS中心啟用，象徵我國智慧航安已邁入新的階段。未來，隨著離岸風電持續發展，交通部已做好準備，除將持續維持與國際無縫接軌的航安管理制度，也將積極導入AI等創新科技，讓航港局第一線同仁以最先進工具守護航行安全，確保每一趟航程都能安全與順暢，達成「科技領航·守護航安」目標。