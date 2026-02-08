卓揆訪宜挨轟獨厚綠營人士

行政院長卓榮泰視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」及頒發幼兒園加菜金等行程，縣議會議長、縣長參選人張勝德痛批民進黨眼中只有黨意、踐踏宜蘭最高民意。（張勝德服務處提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

行政院長卓榮泰八日視察宜蘭縣，議長張勝德痛批現場獨厚特定政黨人士，甚至將「擬參選人」奉為上賓，卻無視議會作為地方最高民意機關的代表性，明顯違反行政中立，將國家資源淪政黨私器。他對此表達高度遺憾與嚴正抗議。

張勝德表示，卓榮泰宜蘭行名為視察地方建設、關懷幼兒教育，實則是一班披著公務外衣的「輔選列車」。閣揆視察重大建設，理應不分黨派通知在地議員；然而，當天行程只見民進黨籍民代，甚至連不具公職身分的「擬參選人」都獲邀出席，這種「選擇性通知」與「排他性操作」，不僅是藐視議會，更是對民主政治「行政中立」原則的公然踐踏。

張勝德強調，中央帶來的每一分資源都來自全體納稅人的血汗錢，不是民進黨的私房錢。如果行政院長的行程安排不是為了照顧全體民眾、不是為了建設更好的台灣，而是為了替特定政黨候選人造勢、鋪路，證明在民進黨心中選舉利益高於百姓福祉，政黨權力大於國家體制。

張勝德呼籲，請民進黨政府還給宜蘭一個乾淨、公平的競爭空間，停止公器私用的行為。鄉親的眼睛是雪亮的，心中只有選舉、沒有老百姓的政黨終將被民意所唾棄。