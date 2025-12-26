卓揆認同蔣萬安：不要提北捷隨機殺人案犯嫌姓名

行政院長卓榮泰。（行政院提供／王千豪台北傳真）

台北捷運北車站、中山站商圈19日發生隨機殺人案，造成多人死傷。台北市長蔣萬安23日主持台北市政府市政會議時裁示，不要在公開場合提到犯嫌的姓名，強調不希望該犯嫌的名字被記住。行政院長卓榮泰今（26）天發表年終談話時特別提到，他認同蔣萬安所提，不再提及不法行為人的姓名，讓時間來淡忘，不要去重複、不要去想起，避免產生模仿效應。

卓榮泰今天於行政院會前率領內閣團隊及與會人員，為1219台北市隨機襲擊事件之罹難者默哀，隨後發表年終談話。卓榮泰表示，過去一年國際與國內情勢嚴峻，面對一連串挑戰，政府持續因應、逐一面對，並提出問題解方。在國際方面，在美國新關稅政策公布後，行政院立即提出產業支持對策；在國內發生重大天災地變時，行政團隊迅速成立前進指揮所及前進協調所，促成中央與地方密切合作。

廣告 廣告

談及1219台北市隨機襲擊事件，卓榮泰請內政部與交通部全面檢討事件始末，檢討並提高各項安全措施。他也說，除了從事件記取教訓之外，他也認同蔣萬安所提，不再提及不法行為人的姓名，讓時間來淡忘，不要去重複、不要去想起，避免產生模仿效應，讓社會回歸安定，同時也呼籲媒體避免過度報導犯罪行為人的種種，這不值得、不應該，也不必要。

卓榮泰指出，這一年政府面臨多項困境，包括今年度中央政府總預算案遭立法院大幅刪減與凍結，儘管做了許多折衝協調，但仍使政府施政在上半年放慢了推動的腳步；此外，朝野政黨對憲政秩序有不同看法和立場，因此憲政秩序的最後裁判者「憲法法庭」停擺了一年，如今終於恢復正常運作。

他強調，《財政收支劃分法》的一修、二修，使中央與地方合作困難，也造成地方政府公平分配的失衡，因此對於最後一次《財劃法》修正，行政院基於憲法立場及避免違反《公共債務法》規定，決定「不予副署」，目的在於維護憲政秩序運作，並期待朝野各政黨能回到談判桌上好好商談，忠實落實《憲法》及其增修條文，共同突破此一困境。

另外，卓榮泰提到，今年經濟成長率可望達7.37％，隨著經濟發展，行政團隊必須面對三大課題，包含需要更公平的分配、面對少子女化衝擊，以及更健全、更強化全社會防衛韌性。

卓榮泰也期許，新的一年希望行政團隊與立法院更充分合作溝通，攜手解決國家問題，讓國家逐步向前，也期盼立法院儘速通過攸關國家選務工作的中選會人事案，以此建立對話的模式和基礎，為未來合作奠定方向。

【看原文連結】