卓揆談鄭麗君9個月談判艱辛 稱多次聲音顫抖「但沒哭」

行政院副院長鄭麗君率隊赴美關稅返台後，立刻開記者會，她聲稱，在商務部簽署台美投資，也向美國貿易代表署確認未來數周，台美會接續完成對等貿易協議，待這兩份協議都簽署完成後，就完成最後一哩路。但具體談判細節為何？我拿什麼換取此次關稅，政院僅強調，簽署後會再對外界說明。

行政院副院長鄭麗君：「我們期待未來是，Taiwan，US can lead。」

台美關稅談判團返台隔天，政院開記者會，揭露我怎麼跟美方談關稅？

行政院副院長鄭麗君：「希望美方能夠盡速完成，台美避免雙重課稅，降低我們雙方企業投資，所面臨的稅務問題。」

接著鄭麗君談起心路歷程！

行政院副院長鄭麗君：「平常都說我是一個政策控，比較會講政策，不太會講故事。」

鄭麗君甚至自嘲，只懂講政策，不懂講故事，其實，故事全由卓揆幫她說了。

行政院長卓榮泰：「她45歲的時候，生產時候她最後一次哭，我這次沒有看到她哭，蕭美琴副總統提出的Golden Plan，黃金計畫擺在最明顯位置，讓川普總統很容易看到。」

鄭麗君聽後拱手致謝，卓揆更強硬幫忙講明，我用多少錢？換關稅結果。

行政院長卓榮泰：「不要再把它寫成5千億，這是絕對的錯誤。」

府把談判殊榮，頒給鄭麗君及經貿談判團。

行政院秘書長張惇涵：「陪伴台灣團隊的，只有賴總統給我們的宵夜，永遠都是燒餅加蔥蛋，以及一杯永和豆漿。」

但關鍵來了，我到底拿什麼，換這回關稅結果？

經貿總談判代表楊珍妮：「同意繼續增進對美採購，黃豆玉米小麥石油天然氣等。」

行政院副院長鄭麗君：「我們在最後一刻的時候，是主張刪除的，因為這是屬於農訪團，是屬於民間農業自行的採購，所以不列入其中。」

