卓揆警察節大喊打贏選戰 大罷免後遺症



(記者黃緒生台北報導)

行政院長卓榮泰參加警察節慶祝大會，對10名「資深績優警察人員獎章」頒獎致詞。卓榮泰語氣激動、數度拉高分貝，發言時間更長達14分鐘，比賴清德還多一倍，還一度高喊出「打黑反毒是一場看不到終點線的戰爭，我們一定要徹底打贏這場『選戰』」，震驚四座。



卓榮泰忘情演出，恐怕是今年輔選壓力已經大到連做夢都在喊凍蒜吧，堂堂行政院長，在警察節竟高喊打贏選戰，不成體統，貽笑大方。



大罷免期間卓榮泰手持道具光劍，帶領行政院官員參加民進黨部舉辦的造勢宣講會；劉世芳最誇張，還在台上高呼要求支持賴清德成為「台灣國的主人」；中央畜產會董事長蘇治芬一年領300萬，上班時間還在雲林搞大罷免；勞動部長洪申翰，大罷免投票前一天，透過勞動部媒體群組，對外廣發貼文挺大罷免。外交部長林佳龍也有相關發文。



正所謂日有所思夜有所夢，卓榮泰可能連睡覺都在想怎麼選舉，而在本應行政中立的警察面前高喊選舉口號，也讓大家更看清了民進黨的本性。