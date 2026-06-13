卓揆警察節致詞口誤「打贏選戰」 藍委狂酸：做夢都喊凍蒜吧

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行政院院長卓榮泰。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰11日陪同總統賴清德出席「115年警察節慶祝大會」，並頒獎表揚與感謝資深績優警察同仁。不過，他在致詞時一度口誤喊出「一定要徹底打贏這場選戰」，雖然立刻改口修正，但國民黨立委王鴻薇對此則是批，卓可能連睡覺都在想怎麼選舉，而在本應行政中立的警察面前高喊選舉口號，也讓大家更看清了民進黨的本性。

卓榮泰在致詞時肯定第一線警察同仁的辛苦，其中有一段內容也談到，「打黑反毒是一場看不到終點線的戰爭，我們一定要徹底打贏這場『選戰』」，不過，當下他發現口誤後，立刻改講「戰爭」。同時他也請警政署持續進行掃黑專案工作，並運用「第三方警政」策略，徹底阻斷犯罪組織經濟命脈，以達到「溯源、刨根、斷金流」的目標。

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針對該段口誤內容，王鴻薇昨則是在臉書批評，卓榮泰做夢都在想選舉吧，警察節竟大喊徹底打贏選戰，「卓榮泰忘情演出，恐怕是今年輔選壓力已經大到連做夢都在喊凍蒜吧，堂堂行政院長，在警察節竟高喊打贏選戰，不成體統，貽笑大方。」

王鴻薇更列舉，罷免期間卓榮泰手持道具光劍，帶領行政院官員參加民進黨部舉辦的造勢宣講會；內政部長劉世芳最誇張，還在台上高呼要求支持賴清德成為「台灣國的主人」；中央畜產會董事長蘇治芬一年領300萬，上班時間還在雲林搞大罷免；勞動部長洪申翰，大罷免投票前一天，透過勞動部媒體群組，對外廣發貼文挺大罷免；外交部長林佳龍也有相關發文。

王鴻薇接著諷刺地說道，正所謂日有所思夜有所夢，卓榮泰可能連睡覺都在想怎麼選舉，而在本應行政中立的警察面前高喊選舉口號，也讓大家更看清了民進黨的本性。

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