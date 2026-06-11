卓揆走訪基隆廟宇參拜 期許中央地方共創「首都圈黃金廊帶」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

行政院長卓榮泰走訪基隆廟宇參拜，童子瑋議長、吳驊珈議員與曾怡芳議員等地方人士陪同前往，期許中央地方充分合作，共創「首都圈黃金廊帶」榮景。（行政院提供）

（另開新視窗）

記者鄭鈞云／基隆報導

行政院長卓榮泰十日偕同李慧芝發言人到基隆，基隆巿童子瑋議長和吳驊珈議員與曾怡芳議員等地方人士陪同，前往基隆市百福圳頭福德宮、百福宮及百福中埔福德宮參拜祈福，祈求風調雨順、國人平安幸福。卓榮泰強調，政府將持續推動「六大區域產業及生活圈」促進地方均衡發展；擴大對生育、家庭的支持與社會福利，減輕家庭負擔；強化中小微企業與商圈的補助，帶動百工百業發展；從源頭根絕毒品危害，全力打造平靜且安全的社會，也期許中央與地方充分合作，為保衛國家與人民努力打拚。

廣告 廣告

卓榮泰指出，基隆與台北不僅是「一日生活圈」，更是「一小時生活圈」，而政府正推動「六大區域產業及生活圈」，包括北北基宜「首都圈黃金廊帶」、桃竹苗「桃竹苗大矽谷」、中彰投雲「精密智慧新核心」、嘉南高屏「大南方新矽谷」、宜花東屏南「東部慢活城鄉」與金馬澎「低碳樂活離島」，其中北北基宜「首都圈黃金廊帶」，便是要建構科技創新廊帶；而針對基隆部分，還要推動基隆軍港西遷、市港再造，創造海洋經濟，進一步改善基隆及「首都圈黃金廊帶」整體建設。

卓榮泰進一步表示，自二０一六年以來，中央對基隆的財源一直給予大力協助，中央統籌分配稅款、一般性補助款與計畫型補助款合計從二０一六年的一一七億元，大幅增加至二０二五年的一九二億元，讓基隆的財政一天比一天更好，期盼基隆市政府能展現更高的效率與執行力，將中央依法挹注地方的經費妥善運用。卓榮泰也肯定基隆市議會童子瑋議長善盡監督市政及市府預算編列的責任，讓每一筆預算都能獲得更妥適的運用。

卓榮泰說，童子瑋議長提出「生、托、養、學」四階段育兒藍圖，恰好符合賴清德總統日前宣示的「台灣人口對策新戰略」十八項家庭支持對策，從生育、養育及教育三階段，給予年輕家庭更全面的支持；其中，中央將生育補助補足至每胎十萬元，童子瑋更提出基隆市民生第一胎再加碼六萬元、第二胎八萬元、第三胎十萬元，希望繼續維持臺灣人口紅利。