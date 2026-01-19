卓揆赴桃機迎接談判團隊返國 行政院明召開說明會

記者郭曉蓓／綜合報導

行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領我方談判團隊於美東時間15日與美方談判團隊針對臺美關稅議題進行總結會議，達成4項談判目標，並於今（19）日搭機返抵國門。為感謝談判團隊辛勞與付出，行政院長卓榮泰清晨親自前往桃園國際機場迎接歸國，行政院並預計明（20）日針對臺美關稅談判召開返國說明會，向國人進行更詳細且清楚的說明。

卓揆致詞時表示，國人高度關注臺美關稅貿易談判過程及結果，鄭麗君與楊珍妮率領我方談判團隊多次赴美磋商，每一次他都希望親自接機，但為免帶給談判團隊太大壓力而未前來。談判團隊此次成功獲得相當實質且具有意義的進展與結果，後續雖仍有一段辛苦的過程，但他相信鄭麗君與楊珍妮所率領的談判團隊定會持續秉持維護「國家利益、產業利益、國人健康、糧食安全」4大原則，全力完成總統賴清德與國人交付的責任。

卓揆提到，行政院秘書長張惇涵稍早也與在場立委們一同前往登機口迎接鄭麗君、楊珍妮及所有談判團隊成員，同時入境大廳也有許多百工百業理事長及先進們不約而同到場，希望向談判團隊表達感謝，行政院將於明（20）日上午9時針對臺美關稅談判召開返國說明會，屆時將針對整體談判過程、具體結果及後續發展等，向國人進行更詳細且清楚的說明。

隨後，鄭麗君發表返國談話時表示，她與楊珍妮雖擔任談判代表，但其實談判團隊就是整個政府，除了談判代表之外，還包括各相關部會代表；另外，從賴總統、蕭副總統、卓揆，到總統府、國家安全會議及行政院3位秘書長，皆參與無數次決策會議，並擬定各項策略，方能建立總體談判方針及方向，並在跨部會共同努力下，走到今日的關鍵一步。每當團隊在前線談判時，賴總統與卓揆都在臺灣無時差的等候，讓她可以隨時致電請示，解決所有問題，所以是整個政府大家一起共同努力走到這一步，她內心非常感謝。

針對此次臺美關稅談判過程與結果，鄭麗君說明，臺美雙方歷經9個月談判，我方談判團隊此行在華府與美方談判團隊舉行總結會議，並確認臺灣取得對等關稅15%不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中最惠國待遇；同時也取得未來232半導體及衍生品相關可能關稅的最惠國待遇，這是雙方談判的重要階段性結果。此外，談判團隊也與美國商務部簽署臺美投資備忘錄（MOU），並向美國貿易代表署進一步了解，預計數週後將再正式簽署「臺美對等貿易協定」；待兩份協議皆完成簽署後，便完成最後一哩路，以及總統與卓揆所交付的任務。

鄭麗君強調，經過此次與美方磋商供應鏈合作，再次證明臺灣人的努力、臺灣的技術與產業已成為世界關鍵力量，讓政府充分感受到世界看好臺灣、需要臺灣。未來政府將全力在臺灣持續擴大投資，將產業根基扎得更深、更廣，同時也會支持產業在國際上進行有利的國際布局，以延伸及擴展實力，以更壯大的臺灣，自信地走向世界。

臺美關稅談判取得重大進展，行政院長卓榮泰今日清晨親自前往桃園國際機場，迎接我方談判團隊歸國。（行政院提供）

