卓揆赴桃機迎接鄭副院長及楊珍妮總談判代表歸國給予談判團隊最大支持

▲卓院長與鄭副院長、楊總談判代表、張惇涵秘書長、李慧芝發言人、阮昭雄副秘書長等人合影留念。(圖:行政院提供)

行政院副院長鄭麗君及經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮於美東時間一月十五日與美方進行臺美關稅議題的總結會議，達成四項目標，於十九日返國。為感謝團隊的努力，行政院長卓榮泰今晨親自到桃園機場迎接，並感謝鄭副院長的支持。

卓院長表示，國人關注臺美貿易談判，並對團隊的成果感到滿意。他相信團隊將持續維護國家及產業利益。卓院長提到，行政院秘書長張惇涵也到場迎接，並表示將於二十日上午九時召開說明會，詳細說明談判過程及結果。

鄭副院長在返國談話中表示，她在飛機上才得知卓院長親自接機的消息，感到相當不好意思，特別是院長公務繁忙卻仍親自來接機，令團隊成員深受感動。她感謝卓院長在談判過程中給予的支持與信任，並提到每次抵達華府後，院長都會關心她的安全與鼓勵。

鄭副院長強調，雖然她與楊珍妮政委是談判代表，但整個政府都是談判團隊的一部分，涉及多部會及高層的共同努力。她感謝總統與卓院長在談判期間的支持，讓她能隨時請示解決問題。

針對臺美關稅談判，鄭副院長指出，雙方經過九個月的談判，確認臺灣獲得百分之十五的對等關稅，並取得未來半導體相關產品的最惠國待遇。此外，團隊與美國商務部簽署了投資備忘錄，預計數週後將正式簽署「臺美對等貿易協定」，完成任務。

她強調，此次磋商證明臺灣的努力與技術已成為全球關鍵力量，政府將持續擴大投資，支持產業在國際上布局，以更強大的臺灣自信地走向世界。