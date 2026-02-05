卓揆逛台北書展 贈光復鄉4校師生書籍與圖書禮券

行政院院長卓榮泰今天(5日)下午參觀2026年台北國際書展，除了在臺灣文學館等多個攤位聽取介紹外，也買了不少書，此外，卓榮泰院長也贈送書籍與圖書禮券給前來參觀書展的花蓮縣光復鄉4所學校師生，鼓勵他們以閱讀豐富人生，也希望國人逛書展，支持出版業。

2026年第34屆台北國際書展正在台北世貿一館舉行，行政院院長卓榮泰特別前往參觀，第一站就在中小學生讀物選介主題館與來自花蓮縣光復鄉災區的光復商工、光復國中、富源國中及太巴塱國小的師生見面，並且贈送書籍與圖書禮券。

廣告 廣告

卓榮泰院長致詞時對花蓮縣光復鄉的師生表示，「前陣子你們都很辛苦，我們都知道」，所以主辦單位特別邀請大家逛書展，很多學生買到書都很興奮，這次文化部贈送大家圖書禮券及書籍，加上13歲以上青年朋友有1200元文化幣，在書展消費，買2點送1點，等於有1800點可用，重要的是可用這些點數找到自己喜愛的書，讓自己透過閱讀，讓生活豐富。卓榮泰院長也歡迎花蓮光復鄉的學生到書展，希望大家可以玩得快樂，買得盡興。

卓榮泰院長也在文化部部長李遠、次長李靜慧、立委陳培瑜等人陪同下逛展，並在泰國主題館、臺灣文學館、客家館、臺灣原住民族館、公民書區及多家出版社的攤位參觀，同時也買了許多書籍，支持出版業。