卓揆邀辯總預算 在野促比照大選

115年度中央政府總預算案在立院卡關，至今無法付委審查，閣揆卓榮泰21日突下戰帖，要求與立院直接辯論，藍白均樂接戰帖，主張比照大選辦電視辯論會；但行政院發言人李慧芝回應，卓期待「在國會殿堂辯論」，等於呼籲立院審總預算。對此，民眾黨主席黃國昌痛批卓揆「為怯戰找藉口」。

為避免115年度新興資本支出及新增計畫卡關，在野提案將TPASS通勤月票、勞工保險生育給付、少子女化對策計畫等共38項新增計畫先行予以動支，總計約718億元，該案將於今（22）日下午進行朝野協商。

卓榮泰昨出席「第25屆公共工程金質獎」前受訪表示，中央政府年度總預算代表賴清德總統對國家未來1年的願景，當然也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕，也不容許被分割、分裂，所以他要求針對3兆350億元整年度的總預算案「與立院進行直接辯論」，讓人民來公決，而不是由立院挑三揀四，阻礙國家進步。

隨後，他在頒獎典禮致詞時再批，在野黨只從總預算中抽出718億元先討論，占整體僅約2％，政院願意公開與立院對話、辯論，請立院確切說明其他98％預算「哪裡不重要？」

卓揆突下戰帖，黃國昌表示，民眾黨樂於與卓揆在公開平台上，透過公平規則，比照大選公開辯論模式，由各大電視新聞台協調辦理並全程網路直播；他還請行政院立即指派對口開始聯繫，「卓可千萬別找藉口躲起來」。

國民黨團書記長羅智強也表態願意「正面迎戰」，主張舉辦3場正式電視公開辯論，並提升為「三長對三長」全面對決，第1場由黨團總召傅崐萁對決卓榮泰、第2場由羅智強對決行政院副院長鄭麗君、第3場由首席副書記長林沛祥對決行政院祕書長張惇涵，呼籲卓說到做到，切勿閃躲，朝野應在最短時間內敲定辯論的時間與地點。

然而，李慧芝稍晚回應，國會就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度，還有最透明的直播，呼籲盡速將總預算案付委審查，「卓院長非常期待能夠在國會殿堂進行辯論」。

黃國昌批評，堂堂行政院長只剩一張嘴，先叫戰再「龜縮」，讓國人失望卓怎會如此怯懦、毫無擔當。