卓揆酸「挑三揀四」 鄭村棋打臉：建議在野先審軍購預算

行政院長卓榮泰。(周麗蘭攝)

在野黨願意放行TPASS預算，但總統賴清德10日表示，如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒，閣揆卓榮泰則酸「挑三揀四」。社運人士鄭村棋直言，如果在野黨立委說先通過軍購預算，保證民進黨跑得比誰都快。他痛批綠營枉顧飛官利益，應讓民進黨大敗。

鄭村棋10日在《新聞大白話》節目表示，賴清德說要環環相扣、要很完整，卓榮泰說不能挑三揀四、變成破碎化，講的道理都很漂亮？他建議藍委，不需要先通過民生，就說：先通過軍購！保證民進黨跑得比誰都快，馬上忘了什麼叫破碎化，什麼叫不完整？只要通過他們要的那些特別預算，只要跟他們說：來，我們先審軍購這一部分！保證他們自己嘴巴就先打下去了。

鄭村棋直言，這個民進黨，為了鬥爭，就是不正派、不正辦，一開始起手就錯了，其實按照在野的要求，該編的預算就編。民進黨就只想著攻防，開始製造各種壓力，編造各種謊言，像那種什麼預算要完整的說法，經不起檢驗，只會把國家搞得更爛。

鄭村棋痛批，民進黨這種用盡心機爭取利益，如果拿來爭取我們飛官的利益、爭取空軍的利益，那是一級棒。但現實是連軍用機場的設備也不行，看看摔機飛官的家屬有多痛苦，五年前那個媽媽語重心長，有用嗎？他的同僚照樣要犧牲。這樣的民進黨政府，殘忍不人道了極點，希望這些飛官在天之靈，好好懲罰一下民進黨，今年讓民進黨大敗！

